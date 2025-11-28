Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en retrait de 8,7% à 23,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 27,5%, contre 30,1% un an auparavant.
Il explique avoir continué d'investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial, un investissement dans la valorisation des ventes "contribuant à la force des marques à long terme".
Dans un marché du champagne ayant observé une diminution de ses volumes expédiés de 1,5%, le chiffre d'affaires du groupe (ventes champagne) s'est accru de 3,5% à 133,3 MEUR, avec un effet volume de +2,6% et un effet prix-mix de +1,6%.
"Le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois", prévient cependant Laurent-Perrier.
Laurent-Perrier est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte, Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet.
La commercialisation des produits est assurée au travers de magasins spécialisés (restaurants, hôtels, bars et détaillants cavistes), de grandes et moyennes surfaces et par le biais de la vente directe.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (43,5%) et autres (37,1%).
