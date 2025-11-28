Laurent-Perrier voit sa rentabilité se replier au premier semestre

Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en retrait de 8,7% à 23,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 27,5%, contre 30,1% un an auparavant.



Il explique avoir continué d'investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial, un investissement dans la valorisation des ventes "contribuant à la force des marques à long terme".



Dans un marché du champagne ayant observé une diminution de ses volumes expédiés de 1,5%, le chiffre d'affaires du groupe (ventes champagne) s'est accru de 3,5% à 133,3 MEUR, avec un effet volume de +2,6% et un effet prix-mix de +1,6%.



"Le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois", prévient cependant Laurent-Perrier.