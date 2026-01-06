Pour le troisième trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit de juillet à septembre), le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 1857 MEUR, marquant une progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt.
À périmètre identique, c'est-à-dire hors contributions des acquisitions, la croissance des ventes ressort à 9,7% pour un montant de 1736 MEUR. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les revenus cumulés s'élèvent à 5307 MEUR, soit une hausse de 16,2% en données publiées et de 7,1% à périmètre identique.
La dynamique du trimestre a été particulièrement soutenue par le pôle International, dont les ventes ont bondi de 51,5% à 352 MEUR, portées par l'intégration de sociétés comme Indykpol, Calibra ou Konspol.
Le pôle Traiteur affiche également une croissance solide de 20,2% à 300 MEUR, tirée par l'intégration du Groupe Pierre Martinet. Enfin, le pôle Volaille France progresse de 9,5% (8,1% à périmètre identique) pour atteindre 1205 MEUR, bénéficiant à la fois d'un bon niveau de consommation et de revalorisations tarifaires destinées à soutenir les investissements de la filière amont.
Fort de ces performances et de fêtes de fin d'année qualifiées de "réussies", la direction du Groupe LDC se montre optimiste pour la suite de l'exercice. Le groupe a ainsi confirmé ses perspectives en réaffirmant "sa capacité à franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires". Concernant la rentabilité opérationnelle, LDC a précisé être désormais "confiant pour réaliser un EBITDA de plus de 560 MEUR".
Le titre a progressé de 2,4% aujourd'hui et se traite à 11,2x les bénéfices.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.