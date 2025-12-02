LDC (Lambert Dodard Chancereul) annonce qu'il a formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings, transaction qui a été finalisée le 1er décembre.
Producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles au Royaume-Uni, Green Label dispose d'un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.
Il emploie actuellement environ sept cents employés et exploite plus de 250 000 m2 de fermes, incluant la chaîne de valeur agricole avec l'élevage des parentaux, des fermes commerciales, des couvoirs et une usine de transformation en East Anglia.
Cette acquisition soutient la stratégie internationale de LDC en renforçant sa présence au Royaume-Uni aux côtés de sa filiale galloise et de ses importations européennes, permettant ainsi une offre plus large aux clients britanniques.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
