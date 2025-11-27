LDC recule de plus de 3%, au lendemain de l'annonce par le groupe spécialisé dans la volaille de résultats au titre de son 1er semestre 2025-26 en deçà des attentes d'Oddo BHF, "en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont".
Le groupe agroalimentaire a vu son résultat net part du groupe croître de 10,2% à 136,9 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) augmenter de 16,3% à 176,6 MEUR, là où le bureau d'études attendait 185,3 MEUR.
Sa marge opérationnelle courante est restée étale à 5,1% pour un chiffre d'affaires de 3,45 MdsEUR, en croissance de 15,6%, porté par les revalorisations tarifaires et les acquisitions, notamment à l'international (+66% pour ce pôle).
Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.
A l'issue de cette publication, l'analyste réduit sa prévision annuelle de ROC pour LDC de 4% à 254,5 MEUR, et ajuste son objectif de cours de 103 à 102 euros, tout en maintenant son opinion "surperformance" sur le titre.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
