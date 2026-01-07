LDC prend plus de 1% et surperforme ainsi la tendance stagnante à Paris, au lendemain du point d'activité du groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille au titre de son 3e trimestre comptable (soit de juillet à septembre).
En progression de 17,3% (+9,7% à périmètre identique) à 1857 MEUR, son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé de 4% la prévision d'Oddo BHF, qui confirme son opinion "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 102 à 108 euros.
"C'est encore un trimestre en forte croissance en données comparables, soutenu par les effets prix avec une bonne résilience des volumes en volaille", note l'analyste qui relève ses prévisions annuelles de croissance organique et de ROC.
Le groupe a confirmé son objectif annuel de franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Concernant la rentabilité opérationnelle, il a précisé être désormais "confiant pour réaliser un EBITDA de plus de 560 MEUR".
"LDC continue de bénéficier du bon momentum sur la consommation de volaille. Les activités festives de fin d'année semblent avoir été bonnes", poursuit Oddo BHF, ajoutant que la situation financière du groupe reste solide.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
