Le groupe LDC publie un résultat net part du Groupe (RNPG) de 136,9 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice comptable 2025-2026, un chiffre en progression de 10,2% par rapport à la même période un an plus tôt (124,2 MEUR).
L'EBITDA semestriel s'établit à 306,8 millions d'euros, en hausse de 19,3%, tandis que le chiffre d'affaires atteint 3450 millions d'euros, en croissance de 15,6% sur un an, porté par les revalorisations tarifaires et les acquisitions, notamment à l'international (+66% pour ce pôle).
Le groupe fait aussi part d'une capacité d'autofinancement en hausse de 10,4% à 258,9 millions d'euros.
Ces performances sont soutenues par l'intégration du groupe Pierre Martinet dans le pôle Traiteur et par le dynamisme des ventes à l'International, où les acquisitions récentes (Indykpol, Konspol, ECF, Calibra) ont fortement contribué à l'activité. Sur ce pôle, le résultat opérationnel courant a été multiplié par trois à 31,2 millions d'euros, avec 8,7 millions d'euros provenant des nouvelles acquisitions.
Dans ce contexte, le groupe indique viser dès cette année les objectifs de son plan stratégique à cinq ans : un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards d'euros et un EBITDA de 560 millions d'euros, atteints avec un an d'avance. La direction confirme ainsi sa guidance pour l'exercice 2025-2026 et prévoit de dévoiler un nouveau plan stratégique en mai 2026.
La fin d'année devrait continuer à bénéficier de la bonne dynamique du pôle International. LDC reste toutefois attentif au contexte sanitaire, notamment à la résurgence de l'influenza aviaire, et poursuit ses efforts de modernisation de la filière et de revalorisation du métier d'éleveur, avec 90 MEUR engagés en année pleine pour soutenir les marges des acteurs de la filière.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
