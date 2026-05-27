LDC relève ses ambitions après un exercice 2025-2026 record
Le groupe agroalimentaire a signé un exercice 2025-2026 record, dépassant avec un an d'avance les objectifs de son plan stratégique lancé en 2022. Porté par la bonne tenue de la consommation de volaille, ses acquisitions et les revalorisations tarifaires engagées dans la filière avicole, LDC a vu son chiffre d'affaires progresser de 15,2%, à 7,28 milliards d'euros.
La rentabilité s'est également fortement améliorée. L'Ebitda atteint 719,7 MEUR, tandis que le résultat opérationnel courant bondit de 34,5%, à 427 MEUR, représentant une marge de 5,9% du chiffre d'affaires. Toutes les activités du groupe ont contribué à cette progression, aussi bien en France qu'à l'international.
Fort de ces résultats, LDC relève ses ambitions et vise désormais 10 MdsEUR de chiffre d'affaires et 550 MEUR de résultat opérationnel courant à horizon 2030-2031.
Le groupe, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026-2027 le 7 juillet, entend poursuivre sa croissance organique et ses acquisitions en France et en Europe.
Pour 2026-2027, LDC affiche une confiance prudente dans un contexte géopolitique incertain. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 7,7 MdsEUR et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5%, tout en poursuivant son soutien à la filière avicole française avec 150 MEUR de revalorisations cumulées en faveur de l'amont.
LDC est le n° 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volailles. Les produits du groupe sont principalement vendus sous les marques Le Gaulois et Loué. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de volailles (84,6%) : produits découpés, produits élaborés, volailles ordinaires et labellisées ;
- produits de traiteur (15,4%) : spécialités étrangères (n° 1 français), pizzas et tartes salées (n° 1 français), plats cuisinés (n° 2 français), sandwiches, produits de charcuterie et pâtisseries.
A fin février 2025, LDC dispose de 118 sites de production implantés en Europe.
77,8% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.