Le Groupe LDLC a réalisé un chiffre d'affaires de 139,6 millions d'euros au deuxième trimestre comptable de son exercice 2025-2026, en hausse de 11,1% (idem à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année précédente.
Cette croissance marque une nette accélération après un premier trimestre à +7,6% (+5,8% à périmètre constant), portant les revenus semestriels à 266,8 millions d'euros, en progression de 9,5% (8,6% à périmètre constant).
L'activité BtoC est le principal moteur de cette performance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16,2% au deuxième trimestre (après +13% au 1er trimestre) tandis que le segment BtoB est repassé en territoire positif, avec une croissance de 0,6% (après -4% au 1er trimestre), témoignant d'une stabilisation progressive de la demande professionnelle.
Le volume d'affaires global du trimestre s'élève à 149 millions d'euros, en progression de 12,2%, intégrant notamment la contribution croissante de Rue du Commerce (6,1 millions d'euros sur le trimestre contre 3,3 millions un an plus tôt).
'Les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd'hui leurs fruits', assure Olivier de la Clergerie, directeur général, qui se montre confiant dans la capacité du Groupe à 'renouer avec la profitabilité dès le premier semestre'.
Le Groupe anticipe ainsi une poursuite de sa conquête de parts de marché dans un environnement de reprise progressive.
Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels.
Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%).
89% du CA est réalisé en France.
