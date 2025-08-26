Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%). 89% du CA est réalisé en France.