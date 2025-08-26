LDLC fait part de l'ouverture d'un magasin place de la Madeleine à Paris, depuis le 20 août. Sur près de 1.000 m² et trois niveaux, il permet de 'découvrir, tester, les dernières nouveautés mais aussi les incontournables' dans le high-tech.
'Ce nouvel eldorado du high-tech, entièrement tourné vers le grand public, propose des conseils avisés, des nouveautés et des valeurs sûres, des produits en démonstration et à tous les prix', explique le distributeur de produits électroniques.
Ce magasin ouvert sept jours sur sept propose en tout près de 3.000 références pour le grand public en informatique, téléphonie, télévision, son, jeux ou maison connectée. Il comprend en outre un atelier de réparation.
Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels.
Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%).
89% du CA est réalisé en France.