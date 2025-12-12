Le distributeur spécialisé dans l'informatique et la high-tech LDLC a annoncé jeudi soir avoir renoué avec la rentabilité au cours de son premier semestre fiscal 2025/2026, clos à la fin septembre, une nouvelle qui était accueillie favorablement à la Bourse de Paris.
Le détaillant, qui détient 15 enseignes dont les sites Top Achat et Rue du Commerce, a dégagé un résultat d'exploitation de 4,4 millions d'euros sur son premier semestre décalé, à comparer avec une perte opérationnelle de 8,7 millions d'euros.
Son bénéfice net part du groupe ressort à 1,5 million d'euros sur ses six mois, contre une perte nette de 7,3 sur la première partie de l'exercice 2023/2024.
"Pour la première fois depuis les trois derniers exercices clos, le groupe est profitable, à la fois en exploitation mais aussi au niveau du résultat net, dès le 1er semestre", s'est félicité Olivier de la Clergerie, son directeur général.
Déjà publié, le chiffre d'affaires s'établit à 266,8 millions d'euros, en progression de 9,5% (+8,6% à périmètre constant).
Dans son communiqué, LDLC dit aborder la seconde partie de l'exercice avec confiance, rappelant que la seconde moitié de l'exercice bénéficie d'une saisonnalité favorable avec la période des fêtes de fin d'année.
D'après Olivier de la Clergerie, le groupe pourrait ainsi connaître l'un de ses meilleurs exercices, hors période Covid.
Suite à cette publication, l'action grimpait de 8,8% pour atteindre ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année. Le titre gagne désormais 189% depuis le 1er janvier.
Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels.
Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%).
89% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.