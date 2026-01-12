Action ALLDL GROUPE LDLC
ALLDL

FR0000075442

Grands magasins/Grandes surfaces

PEA

PEA/PME

Temps réel Euronext Paris
Autres places de cotation
 13:49:41 12/01/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
18,45 EUR -0,81 % Graphique intraday de Groupe LDLC +1,10 % -2,89 %
11:42 LDLC : reprise confirmée, rentabilité de retour et objectifs relevés Zonebourse
13/12 LDLC retrouve des couleurs, mais ses grands défis demeurent Zonebourse

LDLC : reprise confirmée, rentabilité de retour et objectifs relevés

LDLC signe un premier semestre en nette amélioration, porté par la reprise de la consommation et un redressement spectaculaire de la rentabilité. Le groupe bénéficie également

Publié le 12/01/2026 à 11:42

LDLC : reprise confirmée, rentabilité de retour et objectifs relevés
Profil Société

Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%). 89% du CA est réalisé en France.
Employés
1 135
Secteur
Grands magasins/Grandes surfaces
Agenda
29/01 - Q3 2026 Publication évolution de l'activité
Compte de Résultat et Estimations

Plus de données financières

Notations

Trader

Trader

Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Investisseur

Investisseur

Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Globale

Globale

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Qualité

Qualité

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

ESG MSCI
-
Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
18,60EUR
Objectif de cours Moyen
12,90EUR
Ecart / Objectif Moyen
-30,65 %
Consensus
Révisions de Bénéfices
Bénéfices annuels - Taux de surprise

