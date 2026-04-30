Après une croissance soutenue de 8,8% sur les neuf premiers mois, l'activité a marqué le pas au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 122,8 MEUR sur la période, en recul de 11%. Ce retournement s'explique principalement par l'absence de nouveaux lancements de cartes graphiques chez Nvidia, qui a pesé sur le segment BtoC, tant sur les ventes de cartes que sur celles de PC assemblés. La hausse des prix de certains composants a également pu entraîner des reports d'achats, affectant les volumes, sans toutefois peser significativement sur le chiffre d'affaires.
Dans ce contexte, les autres activités ainsi que Rue du Commerce poursuivent leur progression et confirment une dynamique globalement solide.
Le volume d'affaires du groupe s'établit à 601,1 MEUR sur l'exercice, en hausse de 6,2%. Rue du Commerce se distingue avec un volume d'affaires de 32,3 MEUR, porté par le succès de sa marketplace, dont l'activité a bondi de 116% sur l'ensemble de l'année et de 170% au quatrième trimestre.
Côté perspectives, le groupe anticipe, pour l'exercice 2025-2026, une marge brute supérieure à 24%, nettement au-dessus de sa fourchette normative de 21-22%, ainsi qu'un EBE supérieur à 23 MEUR, soit une marge d'EBE d'au moins 4,1%, contre 0,5% un an plus tôt.
Des performances qui illustrent la résilience du modèle économique du groupe, sa capacité à rebondir et à saisir les opportunités.
LDLC se dit par ailleurs confiant dans un rebond de son chiffre d'affaires à moyen terme, soutenu par les futurs lancements de nouvelles gammes de produits chez Nvidia et par l'essor de l'intelligence artificielle, qui devrait stimuler le renouvellement des équipements, tant du côté des entreprises que des particuliers.
Le groupe livrera le 11 juin ses résultats annuels 2025-2026.
Groupe LDLC est spécialisé dans la distribution en ligne de matériel informatique et multimédia destiné au grand public et aux professionnels. Les produits concernent notamment des PC, des ordinateurs portables, des périphériques (claviers, souris, scanners, enceintes, etc.), des appareils photos numériques, des lecteurs MP3, des composants (cartes mères, graphiques, mémoires) et des logiciels.
Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 sites, dont 8 marchands. Le groupe développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (94,6%) et ventes de services (5,4%).
89% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.