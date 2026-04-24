Le 1er trimestre de SLB affecté par la crise au Moyen-Orient
SLB publie au titre des 3 premiers mois de 2026 un BPA ajusté de 0,52 USD, en recul de 28% en glissement annuel, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1,77 MdUSD en baisse de 12%, soit une marge de 20,3% contre 23,8% un an auparavant.
Le groupe de technologies et de services pour le secteur pétrolier a réalisé un chiffre d'affaires de 8,72 MdsUSD, en hausse de 3% d'une année sur l'autre, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus ont au contraire diminué de 7%.
"Ce fut un début d'année difficile car les perturbations généralisées au Moyen-Orient ont affecté notre activité", explique le CEO Olivier Le Peuch, pointant les mesures prises localement par ses clients pour protéger leur personnel et leurs installations.
"Au-delà du Moyen-Orient, les revenus ont augmenté d'année en année sur tous les autres marchés, principalement grâce à l'impact de nos démarches stratégiques concernant ChampionX, Digital et Data Center Solutions", souligne-t-il néanmoins.
Olivier Le Peuch ajoute que, "en l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une destruction de la demande", les réponses du côté de l'offre renforcent sa conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028.
SLB N.V. (ex Schlumberger N.V.) est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (39,6%) ;
- développement et construction de puits (35,2%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (11.4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (7,9%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
- autres (5,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (59,4%) et de services (40,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21%), Moyen-Orient et Asie (34,2%), Europe-Afrique-Russie (26,8%), Amérique latine (17,2%) et autres (0,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.