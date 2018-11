Bourse de Paris : le CAC 40 termine en légère baisse malgré la progression de Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'indice phare de la Bourse de Paris n'est pas parvenu à confirmer son rebond de la veille (+2,3%), abandonnant 0,15% jeudi, à 5.086 points en clôture. Après avoir gagné quelques fractions en début de séance, le CAC s'est retourné à la baisse peu après la mi-journée. Le SBF 120 a pour sa part quasiment fini à l'équilibre (-0,06%) à 4.072,5 points.

La décision de la Banque d'Angleterre (BOE) de maintenir inchangé son principal taux directeur à 0,75%, annoncée à 13h00, était pourtant bien anticipée par les investisseurs. De même que le maintien du montant de son programme d'achat d'obligations d'État à 435 milliards de livres sterling.

La trajectoire haussière des principaux indices boursiers américains, portés par un tweet rassurant du président Donald Trump concernant le conflit commercial avec la Chine, n'a pas suffi non plus à dynamiser le CAC 40.

Le volume des échanges a toutefois été près de deux fois inférieur à la moyenne sur vingt jours à la Bourse de Paris en ce jour de la Toussaint, férié dans plusieurs pays européens dont la France.

Du côté des valeurs, Orange a signé la troisième plus forte hausse du CAC 40 en gagnant 1,6% et Iliad a bondi de 6,7%. Tout le secteur européen des télécoms a profité de la publication semestrielle de qualité du britannique BT Group, qui a resserré vers le haut son objectif de rentabilité pour l'exercice à fin mars 2019. L'action BT Group s'est envolée de 8,8% à Londres, entraînant Vodafone dans son sillage (+2,3%).

Vivendi a progressé de 0,3% alors que sa filiale Canal+ a acquis les droits télévisuels exclusifs de la Premier League anglaise de football.

ArcelorMittal a grappillé 0,3% malgré la baisse de son bénéfice net au troisième trimestre, ressorti à 899 millions de dollars, contre 1,21 milliard un an plus tôt. La performance du groupe a été pénalisée par une diminution des expéditions d'acier et par des effets de change négatifs.

Sanofi a avancé de 0,2% à 79,01 euros suite à l'annonce de la signature d'un accord avec Denali Therapeutics dans le développement de médicaments pour le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires, qui prévoit jusqu'à 1 milliard de dollars de paiements. Credit Suisse a, par ailleurs, relevé jeudi son objectif de cours sur Sanofi à 82 euros, au lieu de 80 euros précédemment.

Air France-KLM décolle de 6,6% à 9,12 euros signant la plus forte hausse du SBF 120, alors que UBS, à l'achat sur le titre, a relevé son objectif de cours de 10 à 11 euros. HSBC perçoit plusieurs motifs de satisfaction dans les résultats du troisième trimestre de la société franco-néerlandaise, avec notamment des réductions de coûts qui ont dépassé ses attentes et des hausses de recettes unitaires "impressionnantes" sur ces lignes en dehors de la France et de l'Amérique latine.

JCDecaux s'est adjugé 1,9% à 29,60 euros après que Berenberg a rehaussé son objectif de cours de 32 à 36 euros sur l'action du numéro un mondial de l'affichage publicitaire, prenant désormais en considération l'apport de la société australienne APN Outdoor dans les comptes du groupe familial.

En revanche, l'action Total a reculé de 2,5% en réaction à la baisse des cours du pétrole et des résultats décevants dévoilés par le groupe pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell.

