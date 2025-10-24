En septembre, l'inflation a de nouveau accéléré au Japon, accentuant la pression sur la Banque du Japon pour relever ses taux. Mais entre les incertitudes économiques et une Première ministre favorable à une politique monétaire souple, la BOJ devrait opter pour le statu quo la semaine prochaine.

Après plusieurs mois de ralentissement, l’inflation a de nouveau accéléré en septembre, à 2.9% contre 2.7% en août. Un niveau toutefois conforme aux attentes des économistes.

Source : Trading economics

Ce sont toujours les mêmes éléments qui tirent les indices de prix à la hausse. Il y a d’abord le riz, en hausse de 48.6% sur un an. Il y a ensuite les prix de l’énergie. Ceux de l’électricité ont augmenté de 3.2% en septembre.

Hors alimentation et énergie, l’inflation est à 3% en septembre, un niveau bien au-delà de la cible de la Banque du Japon (2%). La bonne nouvelle, c’est que le Japon est sorti de la spirale déflationniste qui l’a freiné pendant des décennies. Mais cela implique que la Banque du Japon remonte ses taux d’intérêt.

Après avoir longtemps maintenu une politique monétaire ultra-accommodante, la BoJ a commencé à relever ses taux d’intérêt en mars 2024. Depuis janvier, le taux d’intérêt de référence se situe à 0.5%. Il y a donc encore de la place pour relever les taux d’intérêt. Si le timing est incertain, c’est en tout cas le sens du voyage.

L’incertitude provoquée par les droits de douane de Donald Trump avait poussé la Banque du Japon à mettre en pause sa normalisation monétaire. Un statu quo qui devrait perdurer après l’arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi. Une dirigeante qui s’inscrit dans les pas de Shinzo Abe, Premier ministre de 2012 à 2020, partisan d’une relance budgétaire et monétaire.

Néanmoins, il y a aussi des éléments en faveur d’une nouvelle hausse des taux. 96% des économistes interrogés par Reuters anticipent un tel mouvement d’ici à mars 2026.

Lors de la dernière réunion, en septembre, deux membres avaient déjà voté contre le statu quo.

L’un des arguments principaux est la faiblesse du yen, qui alimente l’inflation importée. Un sujet qui intéresse aussi les Américains. Scott Bessent a appelé plusieurs fois le Japon à adopter une politique monétaire plus stricte, afin de renforcer le yen.

Le Secrétaire au Trésor accompagnera Donald Trump lors de sa visite à Tokyo la semaine prochaine. Le président américain rencontrera la Première ministre Sanae Takaichi mardi.