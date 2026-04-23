Le bénéfice net ajusté de Kinder Morgan grimpe de 39% au premier trimestre 2026

Le bénéfice net attribuable à Kinder Morgan au premier trimestre 2026 s'est élevé à 976 millions de dollars, contre 717 MUSD au premier trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté attribuable au groupe (hors éléments exceptionnels) s'est établi à 1,063 MdUSD, soit une hausse de 39% sur un an. L'EBITDA ajusté a atteint 2,539 MdsUSD, en progression de 18% en glissement annuel.

Sur ce trimestre, le BPA ajusté s'est établi à 0,48 USD, soit une augmentation de 41% sur un an. Les revenus s'élèvent à 4,828 MdsUSD, soit une hausse de 13,84% sur un an.



"Le paysage géopolitique est devenu encore plus turbulent ce trimestre, le conflit au Moyen-Orient s'ajoutant à la guerre en cours en Ukraine pour générer une volatilité significative des prix des matières premières", a déclaré le président exécutif Richard D. Kinder du groupe spécialisé dans les infrastructures de transports et de stockages dédiés aux hydrocarbures.



"En tant qu'entreprise de services énergétiques intermédiaires (midstream) dont les revenus reposent sur des frais et dont les expéditeurs sont hautement solvables, nous sommes largement protégés de cette volatilité. A plus long terme, ces conflits mondiaux soulignent les avantages de sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des Etats-Unis, ce qui stimule une demande supplémentaire pour les services que nous offrons à ces expéditeurs. Et au-delà de la géopolitique, les projections de croissance de la demande intérieure de gaz naturel, particulièrement dans le secteur de l'électricité, continuent d'être robustes", souligne le dirigeant.



Côté objectifs, Kinder Morgan les maintient pour 2026. Il vise toujours un bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels) en hausse de 5% par rapport à 2025. Le BPA ajusté devrait s'établir à 1,36 USD, soit une progression de 5%.



Le bénéfice net attribuable est toujours attendu à 3,1 MdsUSD, soit un montant stable par rapport à l'année précédente.



En outre, la société anticipe un EBITDA ajusté de 8,6 MdsUSD pour 2026 (+2% par rapport à 2025) tout en visant un ratio d'endettement net de 3,8 fois l'EBITDA. Bien que l'année n'en soit qu'à ses débuts, l'entreprise dépasse actuellement ses prévisions budgétaires de plus de 3%, portée par une activité soutenue durant un hiver particulièrement froid.



Le groupe américain spécialisé dans le transport et le stockage de pétrole et de gaz prévoit de déclarer des dividendes de 1,19 USD par action pour 2026, soit une augmentation de 2% par rapport à 2025.