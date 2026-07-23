Alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient menace de bloquer des routes maritimes stratégiques, les investisseurs prudents évaluent la résilience financière record de l'entreprise.

La stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 des Émirats arabes unis vise à renforcer la sécurité alimentaire par l'innovation agricole et des pratiques durables, une ambition qui repose sur un approvisionnement stable en engrais.

À l'échelle mondiale, le secteur est en pleine croissance. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rapporte que la production mondiale d'urée (azote) a progressé de 3 % en 2024, portée par l'augmentation de la production d'exportateurs clés tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Inde. Toutefois, les récentes tensions géopolitiques et les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement soulignent la vulnérabilité de ce marché, où les perturbations du transport maritime et du commerce peuvent rapidement restreindre la disponibilité des produits.

En tant que premier exportateur maritime mondial combiné d'urée et d'ammoniac net, la société Fertiglobe Plc, basée au Moyen-Orient, pourrait bénéficier de ces moteurs structurels de la demande. Néanmoins, son exposition régionale signifie que l'intensification des conflits locaux représente toujours une menace majeure pour ses réseaux logistiques.

Des rendements prometteurs

Le chiffre d'affaires a bondi de 32 % en glissement annuel pour atteindre 915,1 millions de dollars américains (USD) au premier trimestre 2026, contre 694,9 millions USD au premier trimestre 2025, et ce malgré une baisse de 12 % des volumes de ventes issus de sa propre production. La raison est simple : l'entreprise a vendu moins de produits en raison des perturbations sur les routes d'exportation, mais les prix des engrais ont augmenté à mesure que les marchés mondiaux de l'urée et de l'ammoniac se sont fortement contractés.

Le résultat opérationnel a progressé de 45 % sur un an pour s'établir à 265,9 millions USD au premier trimestre 2026, contre 183,7 millions USD un ans plus tôt. La croissance du résultat opérationnel a surpassé celle du chiffre d'affaires, ce qui suggère que la direction a su tirer davantage de valeur des conditions de marché favorables. L'entreprise a également amélioré le taux d'utilisation de ses usines d'urée à l'échelle mondiale, passant de 87 % au premier trimestre 2025 à 96 %, tout en affichant des performances records en Égypte.

Le bénéfice net a presque triplé, bondissant de 173 % sur un an pour atteindre 197,9 millions USD, contre 72,6 millions USD au premier trimestre 2025. Ce chiffre inclut un gain exceptionnel de 52,7 millions USD lié à la réduction du taux d'imposition de Fertil aux Émirats arabes unis. Hors cet avantage, le bénéfice net ajusté a progressé de 98 % pour atteindre 144,8 millions USD contre 73,2 millions USD.

La génération de trésorerie s'est améliorée, bien que de manière moins spectaculaire que les bénéfices. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a augmenté de 10 % pour atteindre 235,4 millions USD, contre 213,3 millions USD au premier trimestre 2025.

En attente d'une revalorisation

La valorisation de Fertiglobe reste modeste par rapport à ses niveaux historiques. À 0,7 USD (2,6 AED), l'action n'est que 3,9 % plus élevée qu'il y a un an, et continue de s'échanger bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 1,1 USD (3,90 AED). Le marché n'a pas encore réévalué le titre malgré l'amélioration des fondamentaux.

Le marché valorise actuellement la société à 10,5 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, soit une décote par rapport à son ratio cours/bénéfice (P/E) moyen sur trois ans de 12,3x, ce qui implique que le risque lié aux matières premières est déjà intégré dans le cours de l'action. Parallèlement, les investisseurs sont rémunérés pour leur patience, le titre offrant un rendement du dividende allant jusqu'à 6,8 % pour l'exercice 2026 et 6,9 % pour 2028.

Le sentiment des analystes reste constructif : 11 des 15 analystes recommandent l'action à l'achat (« Buy »), tandis que quatre préconisent de conserver (« Hold »). Plus important encore, l'objectif de prix moyen de 0,1 USD (3,6 AED) indique un potentiel de hausse de 36 % par rapport aux niveaux actuels. Le marché doit encore intégrer la résilience des bénéfices de la société.

Ces perspectives positives sont toutefois contrebalancées par les risques géopolitiques et les entraves au transport maritime.

Les zones de fracture

Fertiglobe est confrontée aux risques liés aux tensions géopolitiques, aux perturbations commerciales et à la volatilité des marchés de l'azote. Au premier trimestre 2026, les perturbations des routes commerciales au départ des Émirats arabes unis ont contribué à la baisse des volumes de ventes de sa propre production, tandis que le conflit au Moyen-Orient a affecté les flux maritimes via le détroit d'Ormuz, une voie de passage clé pour les exportations mondiales d'urée. Ces facteurs pourraient continuer à perturber la logistique, augmenter les coûts de transport et affecter les livraisons de produits. Fertiglobe est également exposée aux fluctuations des prix mondiaux des engrais, et l'augmentation des droits de douane sur les engrais russes et biélorusses pourrait modifier les schémas commerciaux et la dynamique concurrentielle.