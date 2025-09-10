Le bénéfice net de Séché Environnement a doublé au 1er semestre

Séché Environnement a publié un résultat net part du Groupe de 15,9 millions d'euros au titre du 1er semestre, contre 8 millions un an plus tôt (+99%), laissant apparaître un bénéfice par action de 2,05 euros (vs 1,02 euro un an plus tôt). Le chiffre d'affaires contributif atteint 580,1 millions d'euros, en hausse de 15%, porté par une croissance organique de 7,5% et l'intégration de la société singapourienne Eco. L'EBE progresse quant à lui de 34% à 118,2 millions d'euros (soit 20,4% du chiffre d'affaires) tandis que le ROC grimpe de 66% à 49,1 millions d'euros. Le free cash flow recule légèrement à 63,2 millions d'euros (-6%), mais le levier financier s'améliore à 2,9x l'EBE, contre 3,2x fin 2024. 'Notre Groupe a su faire progresser ses marges et améliorer sa flexibilité financière malgré un environnement incertain', analyse le directeur général Maxime Séché qui affiche sa confiance malgré les incertitudes liées au contexte géopolitique et macro-économique mondial. S'agissant des perspectives, le Groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires contributif de l'ordre de 1,18 milliard d'euros en 2025 et 1,24 milliard d'euros en 2026, à périmètre et change constants. En revanche, la guidance de rentabilité est ajustée à la baisse, avec un EBE attendu entre 250 et 260 millions d'euros en 2025 (vs. 265-275 MEUR précédemment), et entre 275 et 285 millions d'euros en 2026 (vs. 290-300 MEUR). L'objectif de levier financier inférieur à 3x est maintenu pour les deux exercices.