Le bitcoin a chuté vendredi à 95 885 dollars, son niveau le plus bas depuis six mois, dans un climat marqué par la défiance des investisseurs à l’égard des actifs risqués. Le recul des anticipations d’un assouplissement monétaire par la Réserve fédérale américaine alimente la prudence sur les marchés. Les cryptomonnaies, généralement corrélées aux actions, subissent de plein fouet cette montée de l’aversion au risque, alors que les perspectives d’une baisse des taux dès décembre sont désormais évaluées à seulement 40%, contre 90% au début du mois.

Le repli du bitcoin s’inscrit dans un mouvement plus large de désengagement. Depuis son sommet du 7 octobre, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars, soit une baisse de 24%. Le bitcoin a cédé plus de 20% en un mois, confirmant, selon plusieurs analystes, son entrée en "territoire baissier". Les flux sortants sur les fonds négociés en bourse ont atteint 870 millions de dollars jeudi, accentuant la pression vendeuse. Dans le même temps, les prises de bénéfices s’intensifient : Glassnode et CryptoQuant estiment que 815 000 bitcoins ont été vendus en 30 jours, un record depuis janvier 2024.

L’ether, deuxième cryptomonnaie en importance, évoluait pour sa part à 3 175 dollars, après avoir brièvement touché un creux de dix jours. Les opérateurs de marché restent attentifs à la série de données économiques attendues la semaine prochaine, après la réouverture du gouvernement fédéral, resté fermé pendant 43 jours. Les déclarations récentes de responsables de la Fed, notamment celle de Jeffrey Schmid, renforcent l’idée d’un maintien des taux en l’état, la lutte contre une inflation persistante restant une priorité. Dans ce contexte, les cryptomonnaies peinent à se poser en alternative ou en valeur refuge.