Les principales cryptomonnaies ont connu un net repli lundi, entraînées par une nouvelle vague de ventes dans un contexte de forte aversion au risque. Le Bitcoin a chuté de 8% en dessous des 85 000 dollars durant la séance, tandis que l’Ether a perdu 10% en dessous des 2 750 dollars. D’autres actifs numériques comme Solana ont également reculé d’environ 10%, dans la continuité d’un mouvement baissier amorcé en octobre. Ce repli intervient alors que les marchés s’interrogent sur la valorisation des valeurs technologiques et les perspectives économiques mondiales. En Asie, un avertissement de la Banque populaire de Chine sur les activités illégales liées aux monnaies numériques a accentué la pression sur le secteur. Cette déclaration a eu un impact direct sur les valeurs technologiques cotées à Hong Kong, notamment celles exposées aux cryptos.

Les analystes soulignent une corrélation croissante entre les cryptomonnaies et les indices boursiers comme le Nasdaq, traduisant une synchronisation accrue des mouvements de marché. Le recul de l’appétit spéculatif se manifeste également par des volumes d’échange faibles et une baisse de l’intérêt ouvert sur les produits dérivés. Dans ce contexte, les actifs numériques pourraient rester sous pression dans les semaines à venir.