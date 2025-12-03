Le marché boursier continue à fonctionner par à-coups. La perspective d'une baisse des taux de la Fed dans une semaine a permis d'annuler les pertes du début du mois de novembre, mais les doutes persistent. Cela n'a pas empêché hier l'univers technologique de remettre Wall Street sur le chemin de la hausse, avec le soutien massif des cryptomonnaies. Voyons pourquoi.

Il y a eu de la révolte dans l'air hier du côté des bitcoiners. Ou des bitcoiniens, ou des bitcoinaddicts. Ou quel que soit le mot qu'on utilise. Je vous ai longuement expliqué hier la (longue) chaîne de transmission qui part du taux directeur japonais et qui se termine sur les actifs à risque. Eh bien sachez qu'elle fonctionne de manière unidirectionnelle, c’est-à-dire que la hausse du bitcoin n'a pas de conséquence sur la politique monétaire au Japon, en tout cas à ce stade du développement économique. En revanche, le rebond du bitcoin a un effet d'entraînement sur la prise de risque des investisseurs. Ils sont plus enclins à aller vers les actions de la tech quand les cryptomonnaies grimpent.

C'est exactement ce qui s'est passé hier. Les cryptos ont nettement rebondi après être allées tester des planchers symboliques et techniques jugés préoccupants. Le bitcoin par exemple est descendu à 83 838 USD pièce lundi, avant de remonter à 93 868 USD ce matin. Ça fait grosso modo 12% de hausse en deux jours en se basant sur les cours extrêmes. Ça a fait un peu taire les gens qui se poilaient en assistant au naufrage en mode "je vous avais dit que ça arriverait". Ça a rassuré les jeunes en panique qui avaient renforcé leurs positions après la première phase de glissade, sans voir arriver la seconde. Ça a probablement permis à quelques dirigeants de sociétés zombies transformées précipitamment en bitcoin treasury companies de retrouver le sommeil.

Le rebond est intervenu après une grosse phase baissière suivie d'une rechute. Il y a donc des éléments techniques à prendre en compte. Il a aussi été favorisé par la confirmation que le régulateur des marchés américains, la SEC, va déployer un cadre très souple baptisé "exemption pour innovation" au profit des sociétés d'actifs numériques, perçu à la fois comme un appel d'air et comme une forme d'extrême-onction pour le secteur (un phénomène qui coïncide avec le mouvement de tokenisation que mon excellent collègue Laurent Pignot décrypte ici pour vous).

Cette remontée brutale des cryptos a tracté le Nasdaq 100, qui a clôturé en hausse de 0,84%, ce qui contraste avec un S&P 500 bloqué à 0,25% de hausse avec un seul secteur sur onze en hausse marquée, la technologie (l'industrie a aussi progressé, mais sous l'influence des gains de 10% de l'action Boeing).

En Europe, la séance reflétait probablement mieux la prudence ambiante, avec un Stoxx Europe 600 en hausse de 0,07%, mais des replis à Paris, Londres, Amsterdam et Stockholm. L'Allemagne a gagné du terrain, mais essentiellement grâce au bond de 12% de Bayer, qui pourrait échapper à la grosse facture des dégâts du Roundup grâce au coup de pouce de l'administration américaine.

Dans le volet géopolitique, les discussions entre Vladimir Poutine et les envoyés américains pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont été "utiles et constructives", selon les protagonistes, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de compromis. Emmanuel Macron est lui en Chine à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Ses tribulations chinoises, les quatrièmes depuis son premier mandat, interviennent à l'heure où les relations entre Pékin et Bruxelles sont ombrageuses. Pour autant, Xi Jinping a besoin de l'Europe pour remporter ses bras de fer avec les Etats-Unis et le Japon, ce qui pourrait permettre au Président français d'obtenir quelques avancées.

Côté statistiques, la pile de retard des Etats-Unis après le shutdown commence à se réduire. Le marché attend notamment vendredi l'inflation PCE, c’est-à-dire le seul chiffre d'évolution des prix à la consommation disponible avant la décision de politique monétaire de la Fed le 10 décembre. La donnée remonte au mois de septembre et sera donc un peu datée, mais à défaut de grives, les investisseurs acceptent de manger des merles. En attendant vendredi, le marché a droit cet après-midi aux Etats-Unis au rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé pour novembre, aux prix à l'import-export et à la production industrielle pour septembre. L'outil FedWatch du CME donne toujours 90% de probabilité à une baisse de taux d'un quart de point dans une semaine.

Pour terminer, on notera que les actions technologiques ont bénéficié post-clôture d'un soutien de Marvell, dont les résultats ont été très bien accueillis (+9% hors séance). De quoi ragaillardir un peu les aficionados de l'essor de l'IA, malmenés depuis un mois.

En Asie Pacifique, le rebond technologique soutient le Nikkei 225 japonais (+1,1%) et le KOSPI coréen (+1%). La Chine, Hong Kong et l'Inde restent en mode baissier. L'Australie grappille 0,2%. L'Europe pourrait ouvrir en hausse avec la progression de Wall Street et les indicateurs avancés US qui tiennent bon après les chiffres de Marvell.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI finaux des services des principales économies précéderont trois stats américaines : le rapport ADP sur l'emploi de novembre, les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Adyen : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1981 à 1772 EUR.

Aperam : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,80 à 35 EUR.

Arcelormittal : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 45 EUR.

Aéroports De Paris : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 128 à 132 EUR.

Barratt Redrow : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 486 à 447 GBX.

Bayer : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 40 EUR.

Buzzi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 54 à 58 EUR.

Drax Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 689 à 850 GBX. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 710 à 900 GBX.

EDP Renováveis : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 13,80 EUR à 13,50 EUR.

Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 137 EUR.

Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 8,30 EUR à 8,60 EUR.

Engie : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 24,50 EUR.

Eon : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 18 EUR.

Fraport : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 83 EUR.

Geberit : JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 600 à 630 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 711 à 732 CHF.

Holcim : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 83,50 à 82,90 CHF.

JCDecaux : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 17 à 16 EUR.

Merck : BNP Paribas passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 116 à 145 EUR.

Novartis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 CHF.

PageGroup : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 245 à 215 GBX.

Roche Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 343 à 384 CHF.

RWE : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 52 EUR à 55 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 141,10 à 144,50 EUR.

Salzgitter : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 27,90 EUR.

Sanofi : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 112 EUR.

Severn Trent : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 3300 GBX à 3350 GBX.

Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 211 à 201 CHF.

SSE : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 2400 GBX à 2500 GBX.

The Berkeley Group Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4109 GBX à 5037 GBX.

Trainline : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 GBX.

Travis Perkins : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 594 à 535 GBX.

UCB : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 265 EUR.

Vinci : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 142 à 133 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Airbus estime que 628 de ses appareils sont concernés par un problème de qualité sur des panneaux de structure.

Le conseil d'administration de Kering approuve un dividende intérimaire de 1,25 euro par action.

JCDecaux renouvelle le contrat publicitaire des stations de métro en Finlande.

Nexity signe une convention de revitalisation de 1,6 MEUR avec l'Etat.

Wavestone confirme viser une légère croissance organique et une marge de 13% cette année.

Quadient affiche un chiffre d'affaires consolidé de 248 millions d'euros au troisième trimestre.

Guerbet réduit ses objectifs 2025.

SRP Groupe nomme deux nouveaux administrateurs.

Ekinops réalise une transmission optique à 800 Gbit/s de près de 800 km sur le réseau longue distance d’Orange.

Logic Instrument (Archos) signe une commande militaire de plus de 6 MEUR pour des ordinateurs durcis en Allemagne.

Agripower signe un contrat de 3 MEUR pour le développement d’une unité de méthanisation en injection biométhane.

Gensight va pouvoir lancer une phase II avec Lumevoq en janvier 2026.

Europlasma, dont le cours ne perd plus que 99,45% cette année après un sursaut en novembre, tire 1 MEUR sur sa ligne d'OCA dilutive.

Les principales publications du jour : Wavestone…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ISS, dont le cours a chuté de 8% hier, se défend de toute responsabilité directe dans l’incendie meurtrier de Wang Fuk Court, affirmant que sa filiale locale n’a ni choisi ni supervisé le chantier en cause, malgré des révélations de presse suggérant un rôle clé dans le projet de rénovation.

HSBC nomme Brendan Nelson président du conseil, succédant à Mark Tucker après une période d’intérim débutée le 1er octobre.

DSM-Firmenich finalise un rachat d'actions d'un milliard d'euros.

Les fonds EQT finalisent la vente des actions de Kodiak Gas Services pour un montant de 335,5 millions de dollars.

Qatar Holding, qui détient 10,5% du capital, lance la vente accélérée d’environ 98 millions d’actions J Sainsbury.

Peter Brabeck-Letmathe renonce à son titre de président d'honneur de Nestlé.

Les principales publications du jour : Inditex…

D'Amérique du Nord

Marvell bondit de 8,7% post-séance après ses trimestriels. CrowdStrike et Okta perdent 3% après les leurs. La société qui rachète par ailleurs Celestial AI pour au moins 3,25 Md$, conformément au rumeurs récentes.

Comcast cherche à fusionner NBCUniversal avec Warner Bros à l'issue de son projet de rachat, selon Bloomberg.

Amazon lance des agents IA capables de fonctionner sans aide pendant plusieurs jours. Le groupe lance aussi une nouvelle puce IA.

La grande majorité des clients Netflix sont également abonnés à HBO Max, selon des sources obtenues par Reuters.

Microsoft annonce que Mistral Large 3 est désormais disponible dans Azure.

La low-cost argentine Flybondi va s’équiper de 15 Airbus A220-300 et 10 Boeing 737 MAX 10 entre 2027 et 2030.

Anthropic fait appel à des avocats spécialisés dans les introductions en bourse pour se lancer avant OpenAI, a appris le FT.

Medline prépare pour lundi le lancement marketing de son IPO, qui devrait être la plus grosse de l’année aux USA.

Les principales publications du jour : Salesforce, Royal Bank of Canada, Snowflake, National Bank of Canada, Dollar Tree, Guidewire…

D'Asie et d'ailleurs

Vulcan Energy obtient un financement de 2,6 milliards de dollars pour un projet allemand lié au lithium, qui aura pour clients Stellantis , LG Corp, Umicore et Glencore.

Adani Enterprises prévoit d'investir 15 milliards de dollars d'ici 2030 dans une expansion des aéroports indiens, selon Bloomberg.

UltraGreen bondit de 12% pour ses débuts à Singapour, plus grosse IPO hors REITs depuis 2017.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.