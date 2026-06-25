Le Bitcoin poursuit sa correction après plusieurs jours difficiles pour les actifs les plus sensibles à la liquidité comme l'or, qui est tombé sous le seuil symbolique des 4000$ mercredi. Le BTC/USD recule de plus de 7% en trois jours et vient brièvement d'enregistrer un nouveau plus bas de long terme proche de 58 000 dollars, son niveau le plus faible depuis septembre 2024.

Cette rechute intervient dans un contexte de révision brutale des anticipations de politique monétaire américaine, alors que les marchés intègrent désormais davantage le risque d'une Fed plus restrictive face à une inflation sous-jacente qui accélère et à un taux de chômage qui se stabilise. Selon l'outil FedWatch de CME Group, le marché anticipe une hausse des taux de 25 points de base de la Fed en septembre.Le sentiment a également été fragilisé quelques semaines plus tôt par Strategy (anciennement MicroStrategy), qui a vendu 32 Bitcoin entre le 26 et le 31 mai, marquant sa première vente significative depuis décembre 2022. Cette opération a généré 2,5 millions de dollars à un prix moyen de 77 135 $, destinés exclusivement au paiement des dividendes sur ses actions préférentielles.La baisse actuelle s'inscrit dans une dynamique baissière plus large, puisque depuis son record d'octobre dernier autour de 125 000 dollars, le Bitcoin a déjà reculé de plus de 50%. Et cette phase baissière pourrait se prolonger dans les prochains mois selon certains scénarios de marché, le cycle de quatre ans lié au halving étant généralement observé comme atteignant un point bas entre l'été et l'automne. Par ailleurs, le Cumulative Value Days Destroyed (CVDD), un indicateur on-chain historiquement utilisé pour analyser les cycles, suggère un creux théorique autour de 48 000 dollars, soit encore environ 20% plus bas.