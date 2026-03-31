La guerre en Iran a secoué les indices américains. Mais les analystes restent optimistes et les valorisations se sont nettement détendues.

C’est une question qui se pose toujours dès lors que les indices traversent des phases de turbulence. La baisse est-elle un point d’entrée ? Alors que le Nasdaq est entré en territoire de correction (une baisse de 10% depuis le pic), et que le S&P 500 a enchaîné cinq semaines de baisse consécutives, la question taraude les investisseurs.

La guerre en Iran a provoqué une envolée des prix de l’énergie. Le baril de Brent devrait ainsi afficher en mars sa plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée. Un choc qui ravive les craintes inflationnistes et qui devrait aussi peser sur la croissance.

Mais si le scénario macro semble avoir pris un sérieux coup sur la tête, les analystes n’ont toutefois pas révisé à la baisse leurs attentes de bénéfices. Celles-ci ont même légèrement augmenté depuis un mois. Les analystes attendent 13% de croissance des BPA au 1er trimestre et 17% sur l’ensemble de l’année pour les entreprises du S&P 500.

Pour le résumer simplement, la hausse des prix de l’énergie a dopé les estimations de bénéfices pour le secteur de l’énergie, tandis que les révisions pour les autres secteurs restent marginales. Les objectifs de cours pour les valeurs énergétiques ont donc été sensiblement relevés.

Source : Factset

Lorsque vous mettez ensemble une baisse des indices et une légère hausse des attentes de bénéfices, vous obtenez des valorisations qui se sont nettement détendues. Le S&P 500 s’échange désormais à moins de 20 fois les bénéfices de l’année à venir. C’est la première fois depuis le crash des droits de douane, en avril dernier, que le S&P 500 revient sur sa moyenne de valorisation à 5 ans (19.9).

Source : Factset