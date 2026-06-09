Si les profits de la société ont grimpé en flèche, les flux de trésorerie stagnent. Ces choix stratégiques pourront-ils soutenir les revenus futurs ?

L'économie australienne poursuit sa progression avec un taux de croissance solide de 2,5% en rythme annuel à fin mars 2026. Le budget fédéral 2026-27 du gouvernement a introduit des baisses d'impôts, des mesures de soutien au pouvoir d'achat et un investissement massif de 8,6 milliards de dollars australiens dans les infrastructures de transport pour stimuler la consommation.

Grâce à ces leviers économiques, CBRE, référence mondiale de l'immobilier, anticipe une croissance des ventes au détail. Le cabinet prévoit que les ventes passeront d'environ 443 milliards AUD à près de 530 milliards AUD d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,6% sur la période.

Pourtant, en ce qui concerne les surfaces commerciales, le taux de vacance à l'échelle nationale se maintient sous la barre des 5%. Cette forte contraction de l'offre confère aux bailleurs un pouvoir de négociation considérable et favorise la demande pour les pôles commerciaux articulés autour d'enseignes de distribution essentielle.

L'un des plus grands géants cotés de l'immobilier commercial du pays, Vicinity Centres, se trouve dans une position idéale. Avec un portefeuille de centres commerciaux dominants, un taux d'occupation quasi parfait de 99,6% et des révisions de loyers positives de 4,6%, le groupe est idéalement placé pour tirer profit de la hausse de la fréquentation et de la demande pour les actifs de premier plan.

Toutefois, ce positionnement de marché optimal ne se reflète pas encore dans les chiffres.

Des gains de papier ?

Les derniers résultats du premier semestre 2026 de Vicinity Centres s'avèrent contrastés. Le coeur de l'activité semble stagner. Le chiffre d'affaires (revenu locatif net) n'a progressé que de 1,1% pour s'établir à 468,8 millions AUD, contre 463,5 millions AUD au premier semestre 2025. Le résultat opérationnel (FFO) a progressé péniblement de 2,0% pour atteindre 351,0 millions AUD contre 344,1 millions AUD.

Le bénéfice net (NPAT) reste le chiffre phare de cette publication. Il a bondi de 63,5% sur un an pour atteindre 805,6 millions AUD au premier semestre 2026, une progression spectaculaire par rapport aux 492,6 millions AUD de l'an dernier. Ce bond relève toutefois davantage de l'affichage que d'une réelle amélioration opérationnelle. L'essentiel de cette hausse provient de gains latents non monétaires et de retraitements comptables plutôt que d'une performance intrinsèque accrue.

Ce sont les actifs sous-jacents de la société qui soutiennent l'ensemble. Les résultats de Vicinity sont portés par son portefeuille immobilier commercial, dont les actifs 'premium', incluant des centres emblématiques comme Chadstone et Chatswood Chase, représentent 66% de la valeur totale du portefeuille.

Les indicateurs de location sont plus encourageants que le compte de résultat. Les révisions de loyers se sont améliorées, passant de 3,5% à 4,6% sur un an. Le taux d'occupation a progressé pour atteindre 99,6%, soit une légère hausse de 10 points de base.

En résumé : les actifs sont recherchés, mais les flux de trésorerie ne suivent pas. Le bond de 63% du profit flatte l'apparence ; la croissance de 2% du FFO révèle le véritable rythme de croisière.

Décote ou doute ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À 2,5 AUD, le titre affiche un repli de 0,8% sur l'année écoulée, restant bien en deçà de son sommet de 2,7 AUD.

L'action se négocie à 11,2 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, soit sous sa propre moyenne sur deux ans de 13,3 fois. Cette valorisation traduit un certain scepticisme du marché.

Les analystes restent majoritairement prudents : sept d'entre eux recommandent de 'Conserver' le titre, tandis que deux seulement affichent un avis à l' 'Achat'. L'objectif de cours moyen de 2,6 AUD n'offre qu'un potentiel de hausse de 5,1%, suggérant que les investisseurs privilégient l'attentisme.

Le jeu de l'attente

Gérer un portefeuille commercial s'avère délicat actuellement. Le principal défi réside dans la pression exercée sur les consommateurs. L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés incitent les ménages à se serrer la ceinture, ce qui menace directement les dépenses de détail et la solvabilité des locataires.

Un autre frein majeur réside dans le calendrier de redéveloppement, à l'image du projet Chatswood Chase. Si les rénovations attirent les marques de luxe, les perturbations liées aux travaux pourraient engendrer des pertes de loyers. De plus, le coût élevé de l'emprunt risque de renchérir considérablement ces projets.