Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'arrivée de Claude Code a bel et bien relancé les offres d'emploi dans le secteur du développement logiciel. Ce qui s'annonce comme le plus grand boom économique de l'histoire n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour l'emploi, même si cela reste à vérifier sur la durée.

Publié le 30/07/2026 à 11:50 - Modifié le 30/07/2026 à 11:57

Le plus grand boom économique de l'histoire

L’intelligence artificielle a déclenché une vague d'investissements massifs. Mais ce qui est moins visible, c’est qu’il s’agit sans doute du boom économique le plus violent de l’histoire.

Pour la seule année 2026, Alphabet, la maison mère de Google, a revu ses prévisions de dépenses d’investissement à la hausse pour atteindre entre 195 et 205 MUSD. Une envolée spectaculaire qui illustre l’euphorie du secteur, tout en faisant basculer le flux de trésorerie disponible (free cash flow) du groupe dans le rouge.

Le seul précédent comparable remonte au milieu du XIXe siècle, lors du boom de la construction de canaux en Grande-Bretagne. Comme souvent dans ce type de bulle, l’effort financier s’avère prématuré : à la phase d'euphorie succède une violente correction, avant que la situation ne finisse par se stabiliser.

Espérons simplement, pour nos chers spécialistes de la tech dopés aux boissons énergisantes, que le secteur ne corrige pas trop brutalement. Même si la baisse semble déjà nettement amorcée.

Source - Bank of International Settlement

Claude code a créé des emplois ?

L'arrivée des premiers modèles de langage a d'abord suscité une peur bien naturelle : celle du grand remplacement. Une crainte logique quand un simple site gratuit pense, rédige et dessine mieux que soi, et rapidement confirmée par des vagues de licenciements justifiées par l'intégration de l'IA.

Secteur en première ligne, l'informatique et le développement logiciel ont vu l'IA maîtriser rapidement leurs outils. Mais ce qui devait être le coup de grâce pour les développeurs a produit l'effet inverse.

Alors que les offres d'emploi chutent de manière générale, le lancement de Claude Code semble avoir redynamisé le recrutement des développeurs. Un retournement inattendu pour un secteur si durement touché par l'IA qu'on parlait de "SaaSpocalypse", une crise qui s'avère finalement moins sévère que redoutée. Ces chiffres, bien que contre-intuitifs, restent une excellente nouvelle, même s'il ne fait aucun doute que l'IA va profondément redessiner nos métiers.

Source - Substack a16z news

Pourquoi l’europe subit la hausse des prix du pétrole

Le regain de tensions au Moyen-Orient pèse une fois de plus sur le prix de l'énergie, à commencer par celui des carburants. Un constat paradoxal pour l'Europe : alors que la région exporte en priorité vers l'Asie, le Vieux Continent semble l'un des plus durement touchés.

Sur le papier, l'Union européenne a pourtant réussi à diversifier ses approvisionnements en pétrole brut, principalement assurés par les Etats-Unis, la Norvège et le Kazakhstan. Moins de 10% de son brut provient du Moyen-Orient (essentiellement d'Arabie saoudite et d'Irak), là où l'Asie en dépend massivement.

Comment expliquer dès lors la flambée rapide des prix à la pompe ? D'abord parce que le cours mondial du pétrole est globalisé et orienté à la hausse. Ensuite, parce qu'il faut distinguer le pétrole brut des produits raffinés. Sur ce second marché, la dépendance européenne envers le Moyen-Orient grimpe à 15 à 20%. Depuis l'embargo sur les carburants russes en 2023, le continent s'est en effet tourné vers les raffineries des alliés du Golfe pour couvrir ses besoins en diesel et en kérosène.

Les prix à la pompe ne manqueront donc pas de grimper à chaque bond du prix du pétrole en Europe. L’occasion de s’improviser trader et de scruter la courbe du prix du pétrole pour acheter au bon moment.