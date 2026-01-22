Le BPA trimestriel d'Abbott Labs en ligne avec le consensus
Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,50 dollar au titre du 4e trimestre 2025, conformément au consensus de marché, lui permettant ainsi d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de 2025.
A près de 11,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a augmenté de 4,4% en données totales et de 3% en organique (+3,8% en excluant les ventes liées aux tests de la Covid-19).
Sur l'ensemble de 2025, il a ainsi engrangé un BPA ajusté en croissance de 10% à 5,15 dollars, soit le milieu de sa fourchette cible qui allait de 5,12 à 5,18 dollars, pour une croissance organique des ventes de 5,5%.
"Notre portefeuille de nouveaux produits a été très productif, et nous avons pris des mesures importantes pour façonner l'entreprise pour l'avenir", déclare le PDG Robert B. Ford, jugeant Abbott "bien placé pour accélérer la croissance en 2026".
Pour l'exercice qui commence, le groupe anticipe un BPA ajusté de 5,55 à 5,80 dollars, ce qui implique une croissance de 10% au milieu de cette fourchette, ainsi qu'une croissance organique des ventes entre 6,5 et 7,5%.
Abbott Laboratories est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- dispositifs vasculaires (26,7%) : systèmes d'endoprothèse, cathéters de dilatation, fermetures artérielles, etc. ;
- systèmes et instruments de diagnostic (22,3%) ;
- produits de nutrition (20%) : produits de nutrition pédiatrique, compléments nutritionnels et produits diététiques ;
- médicaments (12,4%) : produits anesthésiques, antiviraux, antibiotiques, inhibiteurs, anti-inflammatoires, etc. ;
- autres (18,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,9%), Allemagne (6,1%), Chine (5%), Inde (4,3%), Suisse (4,2%), Japon (3,4%), Pays-Bas (2,7%) et autres (35,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.