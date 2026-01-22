Le BPA trimestriel d'Abbott Labs en ligne avec le consensus

Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,50 dollar au titre du 4e trimestre 2025, conformément au consensus de marché, lui permettant ainsi d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de 2025.

A près de 11,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a augmenté de 4,4% en données totales et de 3% en organique (+3,8% en excluant les ventes liées aux tests de la Covid-19).



Sur l'ensemble de 2025, il a ainsi engrangé un BPA ajusté en croissance de 10% à 5,15 dollars, soit le milieu de sa fourchette cible qui allait de 5,12 à 5,18 dollars, pour une croissance organique des ventes de 5,5%.



"Notre portefeuille de nouveaux produits a été très productif, et nous avons pris des mesures importantes pour façonner l'entreprise pour l'avenir", déclare le PDG Robert B. Ford, jugeant Abbott "bien placé pour accélérer la croissance en 2026".



Pour l'exercice qui commence, le groupe anticipe un BPA ajusté de 5,55 à 5,80 dollars, ce qui implique une croissance de 10% au milieu de cette fourchette, ainsi qu'une croissance organique des ventes entre 6,5 et 7,5%.