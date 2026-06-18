Ambiance de chambre funéraire - dixit le Financial Times - chez le numéro un mondial des alcools et spiritueux qui, sous la supervision de son nouveau directeur général Dave Lewis, entreprend une sévère cure d'austérité.

Ancien de Tesco et d'Unilever, "Drastic Dave" entend couper dans le gras et réduire les effectifs au strict essentiel. Il joue ici davantage dans l'effet d'annonce que dans le réel impératif stratégique, puisque Diageo affiche déjà les marges les plus élevées de son secteur, au coude à coude avec Brown-Forman, et talonné de près par Pernod Ricard.

Voir également à ce sujet Brown-Forman autorise une première vague de rachats d'actions et Chez Pernod Ricard, les économies masquent mal la baisse d'activité.

Surtout, de telles velléités s'apparentent à un demi-renoncement à la perspective de renouer avec une croissance durable des ventes, sur un marché où les volumes sont en chute libre sans perspective de rebond, et les cohortes de nouveaux consommateurs de plus en plus clairsemées.

Si Diageo - derrière les emblématiques Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff et Captain Morgan - possède un beau portefeuille de marques, celui-ci reste pour l'instant dépourvu d'options à même de séduire les cohortes de consommateurs les plus jeunes avec une offre abordable.

Les innovations promises par Lewis dans les fameux cocktails RTD - "ready-to-drink" - en canettes n'ont pour l'instant guère convaincu les observateurs. Faut-il donc s'étonner que la nouvelle du jour soit accueillie pour l’instant par un complet désintérêt de la part des investisseurs ?

Habitué aux situations critiques, Dave Lewis fait ici face à un défi de taille. En parallèle de sa nomination en début d'année, le conseil d'administration de Diageo a entrepris de réduire le dividende distribué aux actionnaires de moitié ; il a aussi cessé les rachats d’actions alors que le cours s’était effondré, après n’avoir eu cesse de les augmenter alors que le cours était au sommet.

Cherchez l’erreur. Il est vrai que, ces quinze dernières années, le groupe britannique a franchement surjoué le caractère défensif de son activité, perçue comme inattaquable et l’abri des récessions, tandis qu’il retournait en agrégat davantage de capital à ses actionnaires qu’il ne réalisait de profits cash, ou cash-flow libres.

En conséquence, la dette nette n'a eu de cesse d'augmenter, à un rythme plus soutenu que le profit d'exploitation, en particulier ces dernières années durant lesquelles ce dernier subissait une contraction critique.

Ce "reset" chez Diageo envoie bien sûr un mauvais signal pour les actionnaires de Pernod Ricard, qui affiche pour sa part le rendement sur dividende le plus élevé de son histoire, ce qui trahit les anticipations du marché qui s’attend à une prochaine réduction de cette distribution.

L'année dernière, Diageo réalisait un cash flow libre de 2,7 milliards. Sa valeur d'entreprise actuelle de 51 milliards représente encore un multiple de dix-neuf fois ce profit cash, qu'on s'attend - ou plutôt qu'on espère - désormais orienté vers un redressement d'urgence.

Voir également à ce sujet La valorisation de Pernod Ricard encore loin du "pessimisme maximal".