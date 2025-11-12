Le Brésil a légiféré pour réduire les coûts en renforcer la concurrence sur le marché des tickets-restaurants. Des mesures qui ne font pas les affaires des prestataires historiques comme Edenred et Pluxee. Cette dernière a prévu de saisir la justice.

Le président brésilien Lula a signé un décret plafonnant à 3,6% les commissions prélevées aux commerçants sur les transactions par tickets-restaurants et réduisant à 15 jours le délai de règlement, contre 30 jours actuellement. Ces mesures visent à diminuer les coûts d’intermédiation d’un marché estimé à 170 milliards de réaux par an, soit environ 28 milliards d'euros, et à renforcer la concurrence dans le cadre du Programme d’Alimentation des Travailleurs (PAT), qui concerne à plus de 22 millions de salariés.

Dominé à 85% par Edenred, Pluxee, Alelo et VR, ce secteur reste concentré malgré la loi de 2022 introduisant l’interopérabilité entre les réseaux de paiement, désormais effective sous un an selon le décret. La portabilité, qui permettrait aux salariés de choisir leur prestataire, n’a pas encore été mise en œuvre. Ces réformes, longtemps discutées, marquent un tournant dans la volonté du gouvernement d’ouvrir un marché jusqu’ici peu régulé.

Pluxee va saisir la justice

Dans un communiqué diffusé cette nuit, la société Pluxee a précisé prendre acte de la position du Brésil à propos du Programme d’Alimentation du Travailleur, en particulier sur le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant.

Les mesures annoncées, qui seront déployées dans 90 jours au plus tôt "divergent de manière significative des discussions menées entre l’association professionnelle et le gouvernement", selon la société, qui se dit inquiète pour la pérennité du PAT.

Pluxee estime que les mesures gouvernementales "portent atteinte aux relations commerciales privées et restreignent la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs", si bien qu'elle envisage un recours en justice, aussi bien indépendamment qu'en coordination avec l'organisation professionnelle du secteur.

A ce stade, Pluxee n'a pas fourni de données sur l'impact négatif de la décision, qu'elle prend le temps d'analyser.

Le Brésil représente 19% du chiffre d'affaires d'Edenred et 28,5% de celui de Pluxee. Les deux titres avaient été lourdement attaqués cette année à l'annonce des projets de réforme au Brésil.