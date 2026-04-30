L'intelligence artificielle écrit la même semaine deux histoires opposées. Elle pulvérise Chegg, condamné à se relancer après une chute de 99%, mais propulse le S&P 500 vers de nouveaux records sur fond de regain d'enthousiasme pour les valeurs IA. Au milieu, Apple change de capitaine pour relever le défi qu'elle incarne : un géant de près de 4 000 milliards, en retard sur la course à l'IA, qui doit prouver qu'il sait encore innover.

Chegg : première victime emblématique de la disruption par l’IA

Chegg avait construit un modèle rentable en aidant les étudiants à faire leurs devoirs et en louant des manuels scolaires. Mais l'arrivée de ChatGPT fin 2022 a tout fait basculer : l'action a chuté de près de 99%, passant sous le dollar, pour une capitalisation d'environ 120 millions contre 11 milliards à son pic en 2020.

Acculé, le groupe a porté plainte contre Google en février 2025, accusant les AI Overviews de capter le trafic qui lui revenait, avant d'amputer 45% de ses effectifs en octobre et d'annoncer le même jour un pivot vers le "skilling" B2B (formation professionnelle pour entreprises). Qui sera la prochaine victime de la disruption par l'IA ?

S&P 500 : Pourquoi le sommet est votre meilleur allié ?

Acheter au plus haut, c'est payer un prix que personne n'a jamais osé payer. Pourtant, avec un record à 7 178 points lundi 27 avril, le S&P 500 prouve que la force appelle la force. Selon RBC Global Asset Management, depuis 1950, le risque d'une correction de plus de 10% un an après un sommet n'est que de 9%. Sur cinq ans, l'indice n'a jamais terminé en baisse de plus de 10% après un nouveau record, et ce malgré le krach de 1987, l'éclatement de la bulle internet et la crise financière de 2008.

Le momentum est tel que les plus prudents capitulent. Après Deutsche Bank et son objectif de 8 000 points fixé fin 2025, JPMorgan a relevé sa cible le 21 avril, passant de 7 200 à 7 600 points, avec un scénario haussier à 8 000. Attendre le repli idéal sur un tel train à grande vitesse est souvent l'erreur la plus coûteuse.

Source: Deutsche Bank

Apple : Cook tire sa révérence après 3 660 milliards créés

Le départ de Tim Cook en septembre n'est pas qu'un changement de nom, c'est un changement de moteur. Sous ses 15 ans de règne, Apple a multiplié sa capitalisation par dix, gagnant 3 660 milliards de dollars selon Bloomberg, jusqu'à représenter plus de 6% du marché actions américain. A 50 ans, John Ternus, ingénieur hardware, prend les rênes d'un groupe valorisé près de 4 000 milliards.

Reste le vrai défi : malgré un chiffre d'affaires record au dernier trimestre (143,8 milliards, +16%), Apple s'est fait dépasser en valorisation par Alphabet et Nvidia, plus avancés sur l'IA. Le premier test de l'ère Ternus sera l'iPhone pliable attendu à la rentrée, mais c'est bien sur l'IA que la course se jouera.

Source : Bloomberg