L’ia est appelée à la barre
L'IA est entrée dans les prétoires depuis un moment déjà, par le biais des cabinets d'avocats. Mais elle a aussi lancé un phénomène bien plus vaste du côté des justiciables. Le graphique ci-dessous illustre la part de poursuites civiles auto-initiées aux Etats-Unis. La progression depuis la sortie publique de ChatGPT 3.5 en fin d’année 2022 est beaucoup trop nette pour être une simple coïncidence
Source " L'accès a la justice a l'ère de l'IA : cas des tribunaux américains", par A Shah et J Levy
Plus de poursuites certes, mais aboutissent-elles ? Sur ce point, le taux de réussite ne semble pas avoir changé, ce qui montre que l’IA aide bel et bien de plus en plus de gens à obtenir gain de cause sans passer par un avocat. Sans perdre en efficacité statistique donc, et , et en évitant au passage les coûts associés.
Le moyen le plus simple de faire de l’argent ?
Premier prérequis, il faut un moyen d’obtenir des pièces de 10 yens. Deuxième prérequis, trouver quelqu’un enclin à vous acheter lesdites pièces, plus chères que leur valeur faciale. Contre toute attente, il se peut que vous trouviez des personnes intéressées... grâce à l’IA.
Cours du cuivre (cash) - LME
Cette semaine, la valeur d’une pièce de 10 yens a dépassé sa valeur nominale à 10,4 yens. Cette pièce est composée principalement de cuivre, un métal qui a explosé ces derniers temps avec la demande de plus en plus importante de l'infrastructure IA. Cette hausse de valeur, au-delà d’être une anomalie économique, représente un fort signal de la demande de l’infrastructure IA en matières premières.
La fin de l’apéro ?
La part de la population convaincue que "boire avec modération" reste nocif pour la santé progresse. Si cette prise de conscience est particulièrement marquée chez les plus jeunes, elle s’étend désormais à toutes les catégories d’âge.
Cette tendance se reflète particulièrement dans les résultats des grands groupes de spiritueux. Le chiffre d'affaires de Pernod-Ricard a encore reculé de -13,33% cette année. Même topo chez Brown-Forman qui a vu son CA baisser de plus de 5% depuis 2024. Si les résultats financiers de ces multinationales en pâtissent, ce recul profite à la société dans son ensemble. En France, l’impact est déjà visible : le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route liés à l’alcool est en forte baisse depuis le début des années 2000.