Aux Etats-Unis, l'intelligence artificielle entre désormais dans les tribunaux pour défendre les citoyens. Une révolution technologique dont l'onde de choc dépasse largement le monde du droit, allant jusqu'à bousculer la valeur de la monnaie japonaise. En parallèle, les habitudes de consommation changent : les jeunes se montrent de moins en moins attirés par l'alcool. Une excellente nouvelle pour la sécurité routière, mais un coup de frein brutal pour l'industrie des spiritueux.

L’ia est appelée à la barre

L'IA est entrée dans les prétoires depuis un moment déjà, par le biais des cabinets d'avocats. Mais elle a aussi lancé un phénomène bien plus vaste du côté des justiciables. Le graphique ci-dessous illustre la part de poursuites civiles auto-initiées aux Etats-Unis. La progression depuis la sortie publique de ChatGPT 3.5 en fin d’année 2022 est beaucoup trop nette pour être une simple coïncidence

Source " L'accès a la justice a l'ère de l'IA : cas des tribunaux américains", par A Shah et J Levy

Plus de poursuites certes, mais aboutissent-elles ? Sur ce point, le taux de réussite ne semble pas avoir changé, ce qui montre que l’IA aide bel et bien de plus en plus de gens à obtenir gain de cause sans passer par un avocat. Sans perdre en efficacité statistique donc, et , et en évitant au passage les coûts associés.

Le moyen le plus simple de faire de l’argent ?

Premier prérequis, il faut un moyen d’obtenir des pièces de 10 yens. Deuxième prérequis, trouver quelqu’un enclin à vous acheter lesdites pièces, plus chères que leur valeur faciale. Contre toute attente, il se peut que vous trouviez des personnes intéressées... grâce à l’IA.

Cours du cuivre (cash) - LME

Cette semaine, la valeur d’une pièce de 10 yens a dépassé sa valeur nominale à 10,4 yens. Cette pièce est composée principalement de cuivre, un métal qui a explosé ces derniers temps avec la demande de plus en plus importante de l'infrastructure IA. Cette hausse de valeur, au-delà d’être une anomalie économique, représente un fort signal de la demande de l’infrastructure IA en matières premières.

La fin de l’apéro ?

La part de la population convaincue que "boire avec modération" reste nocif pour la santé progresse. Si cette prise de conscience est particulièrement marquée chez les plus jeunes, elle s’étend désormais à toutes les catégories d’âge.

Cette tendance se reflète particulièrement dans les résultats des grands groupes de spiritueux. Le chiffre d'affaires de Pernod-Ricard a encore reculé de -13,33% cette année. Même topo chez Brown-Forman qui a vu son CA baisser de plus de 5% depuis 2024. Si les résultats financiers de ces multinationales en pâtissent, ce recul profite à la société dans son ensemble. En France, l’impact est déjà visible : le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route liés à l’alcool est en forte baisse depuis le début des années 2000.