Cette semaine, le Bric-à-brac démarre en Chine, où l'IA cherche à moins dépendre des puces américaines. Il passe par Moscou, qui vend de l'or pour tenir son budget. Puis retour en France, où l'on continue de s'informer, mais dans un paysage moins automatique, avec une confiance toujours très basse.

Une dépendance que pekin veut réduire

On avait laissé l’IA chinoise avec DeepSeek, des modèles moins chers, et un sujet resté en suspens : la dépendance aux puces étrangères. Le graphique apporte un élément de réponse : la production locale couvrirait désormais 41% de la demande chinoise en puces IA, contre 10% en 2021.

La trajectoire n’est pas linéaire. Les puces américaines restent utiles quand le haut de gamme chinois ne suffit pas, parfois via des circuits moins officiels. En parallèle, Pékin pousse ses propres fabricants pour couvrir davantage d’usages sur le marché intérieur.

La cible de 86% en 2030 résume l’enjeu : la Chine ne veut pas forcément se couper des puces américaines, elle veut en avoir moins besoin. Assez pour que les restrictions de Washington pèsent moins sur son IA.

Source Morgan Stanley

La Russie liquide ses réserves d’or

Selon les données de la Banque de Russie, les avoirs du pays ont reculé d’environ 900 000 onces depuis le début de l’année 2026, pour tomber à 73,9 M d’onces au 1er mai. Un plus bas historique depuis février 2022. Portées par un cours d’or au sommet, ces ventes auraient rapporté plus de 4 MdsUSD.

Pendant des années, la Russie a accumulé le métal jaune pour réduire sa dépendance au dollar et renforcer ses réserves. Mais Moscou semble désormais puiser dans ses actifs pour financer ses besoins budgétaires. Ces besoins viennent surtout de la baisse des revenus énergétiques et du coût de la guerre en Ukraine.

Si le prix élevé de l’or permet d’amortir la facture, ce recours aux réserves nationales montre l’urgence de la situation budgétaire russe.

Source : Bank of Russia

Les Français s’informent encore, mais autrement

Vous avez peut-être moins le réflexe du JT, sans avoir lâché l’actualité. C’est ce que montre le rapport Reuters/Oxford : la télé recule, le papier s’efface, mais l’info en ligne ne compense pas vraiment. Elle était déjà installée depuis longtemps.

Le changement se voit plutôt dans la façon dont l’actu arrive jusqu’à nous. Une alerte, une vidéo, un post, un lien partagé. Les réseaux montent à 37%, sans remplacer le journal ou le 20h. Ils ajoutent de l’info au milieu du reste.

Avec 29% de confiance dans l’information, le rapport aux nouvelles devient plus sélectif. On continue de lire, de regarder, de cliquer, mais le nom du média, le ton employé et l’origine de la source pèsent davantage dans ce qu’on retient.

Source: Reuters Institute