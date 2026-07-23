On démarre en Corée du Sud, où la Bourse s'est transformée en grand huit financier. Direction ensuite Wall Street, où les analystes voient les bénéfices du S&P 500 exploser. Et pour finir, cap sur l'Europe, où la carte démographique montre une fracture entre l'Ouest qui attire et l'Est qui se vide.

La Corée du Sud plus volatile que le bitcoin

On pensait que le bitcoin était le manège préféré des investisseurs. Raté ! Depuis le début de l’année, le marché le plus volatil du monde n’est pas une crypto, mais la Bourse sud-coréenne. Selon Bloomberg, la volatilité des rendements a atteint 61% depuis janvier, devant le bitcoin à 50%, le Pakistan à 36%, l’Argentine à 33% et le Japon à 32%.

Le KOSPI ne se contente pas de monter ou de baisser. Il part dans tous les sens. Un jour euphorique, le lendemain sous pression, avec des écarts dignes d’un actif spéculatif. Pour un grand marché actions développé, c’est assez rare.

Il a déjà déclenché huit fois son mécanisme de coupe-circuit depuis le début de l’année. Ce dispositif suspend temporairement les échanges pour éviter les mouvements de panique. Pour donner une idée, il n’a jamais été activé en 2025, et seulement une fois en 2024.

Le problème vient du fait que le marché est très concentré. Samsung Electronics et SK Hynix, portés par l’IA et les puces mémoire, pèsent à eux seuls une part énorme de l’indice. A certains moments, leur poids combiné a dépassé 60%.

Source : Bloomberg, Global Markets Investor

Wall Street voit la vie en rose

Les analystes n’ont jamais été aussi optimistes sur les bénéfices du S&P 500. Selon FactSet, leurs prévisions de croissance des profits à long terme, sur les trois à cinq prochaines années, dépassent 18%, un record historique !

Et cet optimisme ne concerne pas seulement le long terme. FactSet prévoit une croissance des bénéfices de 24,5% pour l’ensemble de 2026, avec des revenus attendus en hausse de 10,9%. Pour 2027, les analystes anticipent encore 17,5% de croissance des bénéfices et 8,2% de croissance des revenus.

Le revers de la médaille, c’est que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà dans les cours. Le S&P 500 se paie environ 20,3 fois les bénéfices attendus à douze mois, au-dessus de sa moyenne à dix ans (19 fois). A ce niveau d'attente, les entreprises n’ont plus vraiment le droit de décevoir.

TSMC a signé un excellent trimestre porté par l’IA et relevé ses prévisions annuelles, mais l’action a quand même perdu 7,6% dans les trois jours suivant ses résultats. Même scénario chez ASML : résultats meilleurs que prévu, objectifs relevés, mais titre en baisse de plus de 4% sur les trois séances suivantes.

Source : Factset, Opinions Finance

L’Europe de l’Est se vide, l’Europe de l’Ouest se rempli

Cette carte publiée par The Renewable Guru montre l’évolution de la population européenne par région entre 2014 et 2024. Le contraste entre les couleurs saute aux yeux. A l’ouest et au nord, beaucoup de régions (en vert) gagnent des habitants. Alors qu’à l’est, dans les Balkans, une partie des pays baltes, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, (ou encore dans le reste des zones rouges) la population recule.

D’un côté, les grandes régions attractives, portées par l’immigration, les métropoles et les emplois. De l’autre, des territoires qui perdent leurs jeunes, vieillissent et où les naissances ne compensent plus les départs et les décès.

En Grande-Bretagne par exemple, presque tout le territoire a gagné des habitants entre 2011 et 2024. Mais cette croissance ce n’est pas les Britanniques qui font beaucoup plus d’enfants, elle vient surtout de l’immigration internationale.

Derrière cette carte, il y a aussi un gros sujet économique. Une région qui gagne des habitants a besoin de logements, d’écoles, de transports, de réseaux électriques et de services publics. Une région qui se vide perd de la main-d’œuvre, des commerces, des contribuables et parfois une partie de son tissu industriel.

Source : The Renewable Guru