Accumulation record d'or en Pologne, Taïwan qui dépasse Londres, tensions persistantes sur le pétrole et recul du dollar : retour sur ces mouvements qui agitent les marchés.

La Pologne possède plus d’or que la BCE

La Banque nationale de Pologne a franchi un cap symbolique. Ses réserves d’or atteignent environ 550 tonnes et dépassent maintenant celles de la Banque centrale européenne (qui sont proches de 506 tonnes). Le pays accumule régulièrement ces dernières années, mais il est monté en puissance depuis 2023.

L’or est en effet perçu comme une valeur refuge, indépendante des politiques monétaires et moins exposée aux risques financiers. En renforçant ses réserves, la Pologne cherche à sécuriser ses actifs et à gagner en autonomie dans un contexte d’incertitudes économiques internationales.

Réserves d’or de la Pologne. Source : tradingeconomics

Le marché taïwanais passe devant Londres

Le marché action de Taïwan vient de dépasser celui du Royaume-Uni en termes de capitalisation, atteignant environ 4 140 MdsUSD, contre 4 090 MdsUSD pour Londres. Ce dépassement s’explique en grande partie par le regain d’intérêt pour les valeurs technologiques, dans un contexte d’apaisement des tensions au Moyen-Orient. Le marché taiwanais demeure toutefois très concentré. Le géant des semi-conducteurs TSMC pèse à lui seul plus de 40% de l'indice national.

A l'inverse, la City de Londres paie son manque de poids dans le secteur de la tech. Cette absence pénalise sa croissance face à des marchés dominés par l'innovation.

Un écart historique sur le Brent

Récemment, l’espoir d’un arrêt des conflits au Moyen-Orient a contribué à apaiser les craintes des investisseurs. Le baril de Brent qui s'échangeait aux alentours de 115 USD il y a quelques semaines, semble désormais s’être stabilisé en dessous de 100 USD. Cependant le prix des futures ne semblent pas refléter le prix réel d’échange de l’or noir.



Le Brent daté est un indice qui représente le prix d’un baril immédiatement livrable. Il évolue légèrement au-dessus des futures, tout en suivant les mêmes tendances. Cependant, la corrélation entre ces deux indices s’est récemment rompue. Historiquement, l'écart entre les deux cours était de 1 à 2 USD, mais le spread s'est élargi et a atteint 35 USD.

Cet écart historique met en évidence une chose importante : bien que les marchés se soient détendus, il reste toujours aussi difficile de combler les stocks de barils pour une livraison immédiate, même si les futures suggèrent une baisse des prix.

Le monde préfère-t-il l’or au dollar ?

Les avoirs en bons du trésor américains auprès de la réserve fédérale de New York sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis 2012. Les banques centrales étrangères ont vendu pour plus de 90 MdsUSD en seulement 5 semaines.



Cette situation s’explique principalement par le contexte des pays importateurs. La Turquie ou la Thaïlande vendent des titres dans l’espoir de défendre leurs monnaies et pallier la forte hausse des prix de l’énergie. Mais la chute pourrait ne pas s'arrêter là. Les pays exportateurs pourraient également être amenés à vendre leurs réserves pour compenser la baisse de leurs revenus pétroliers suite à la fermeture du détroit.



Pour la première fois depuis le milieu des années 1990, l’or représente une part plus importante des réserves des banques centrales que les bons du trésor américain.