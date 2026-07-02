Les hedge funds boudent l'exposition américaine comme jamais, l'APAC devient leur nouveau chouchou et Michael Burry parie contre Nvidia et Tesla pour ne pas changer ses habitudes. En face, les patrons de multinationales n'ont visiblement pas eu le mémo, ils signent des méga-deals à tour de bras. Et les Américains, eux, continuent de trouver que ça va mal.

Tech US : l'Amérique passe au second plan

La ligne bleu clair du graph, celle qui pique du nez à -20%, c'est la sous-pondération relative des Amériques dans les portefeuilles hedge funds face au MSCI ACWI. Un plus bas historique, selon un graphique Goldman Sachs repris par Global Markets Investor. En face, l'APAC, l'Asie-Pacifique, caracole à +20%, record aussi. Le gap s'est creusé de 25 points depuis janvier.

Sur les Etats-Unis, c'est la tech qui encaisse en premier. Goldman Prime Services observe des ventes nettes sur les semi-conducteurs, surtout par réduction des longs après un rally violent. Plus une prise de profits qu'un rejet de l'IA. Michael Burry en rajoute une couche, il a dévoilé des paris baissiers sur Nvidia, Tesla, Applied Materials et l'ETF SOXX, avec des puts jusqu'en mars 2027 sur SOXX.

Source : Global Market Investors / Goldman Sachs

M&A : les gros chèques font le spectacle

La barre 2026 sur le graph, celle qui a l'air toute maigrichonne à droite, ne dit pas la vérité. Il n'y a qu'un semestre dedans. Et pourtant, le M&A mondial a déjà passé les 2 500 MdsUSD depuis janvier. Sauf que le nombre d'opérations, lui, ne suit pas. D'après les données préliminaires LSEG reprises par Axios, les deals reculent de 10% sur un an, un plus bas semestriel depuis 2020.

Ce qui repart, ce sont les très gros coups, portés par des boîtes qui ont les moyens et l'envie de grossir. Les deals moyens, eux, coincent, avec des écarts de prix trop grands et des fonds de PE qui galèrent à sortir de leurs vieilles positions. Les méga-deals font tourner le compteur. Le reste avance mollement.

Source : Bloomberg / Financial Post

Etats-Unis : le moral national à la carte électorale

Ce graph vous fait mal aux yeux ? Normal. Il mesure depuis 2009 la part d'Américains qui pensent que le pays est "sur la mauvaise voie", par bord politique. Les courbes rouge et bleue s'inversent à chaque élection, comme si le pays devenait vivable ou invivable selon qui gagne. Sous Biden, les républicains étaient à 80% et plus. Depuis Trump II, ils sont à 25%, pendant que les démocrates ont grimpé à 91%.

Et 63% des Américains, tous bords confondus, continuent de penser que ça part de travers. Pew confirme, 69% d'insatisfaits sur la direction du pays dès janvier 2026. Le camp qui râle change, le fond ne bouge pas.

Source : The Economist / YouGov