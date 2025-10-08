Publié le 08/10/2025 à 16:46 - Modifié le 08/10/2025 à 16:47

Verisure fait sonner la cloche

Le spécialiste des systèmes d'alarme Verisure a fait ses premiers pas en Bourse ce mercredi 8 octobre sur le Nasdaq Stockholm. C’est la plus importante IPO en Europe depuis Porsche en 2022. Elle permet à l’entreprise suédoise de lever 3.2 milliards d’euros pour rembourser sa dette et financer le rachat d’ADT Mexico.

L'action prenait 16% pour sa première cotation, signe d’un certain enthousiasme à l’ouverture. Cependant, les dernières IPO européennes montrent qu’un bon début ne garantit pas un succès sur le long terme. Sur les 9 plus importantes introductions en Bourse en Europe depuis 10 ans, la plupart ont depuis chuté.

Performance des plus importantes IPO en Europe depuis 2015. Source : Bloomberg

L’or ne s’arrête plus

L’once d’or a franchi la barre symbolique des 4 000 dollars l’once. Sur l’année, c’est une progression de 54%, la meilleure année depuis 1979.

Entre les baisses de taux de la Fed, les achats des banques centrales et le contexte géopolitique, tout plaide pour une hausse de l’or et rien ne semble en mesure de stopper ce mouvement à ce stade.

En 2025, l’or qui est considéré comme la valeur refuge par excellence, fait mieux qu’une star de l’IA comme Nvidia ou que l’indice européen le plus performant, l’IBEX en 2025.

Source : Zonebourse

Les banques américaines de leur côté ne cessent de relever leurs objectifs de cours. Goldman Sachs voit désormais une once d’or à 4900 dollars fin 2026.