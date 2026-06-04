Le S&P 500 dépasse le record de la bulle Internet, les gérants actifs décrochent, et une géante des puces fausse l'indice des petites valeurs.

Les valorisations dépassent le pic de la bulle Internet

Le S&P 500 se paie environ 3,7 fois le chiffre d’affaires de ses entreprises, un record et près de 60% au-dessus du pic de la bulle Internet, selon Bloomberg Opinion. Le MSCI World suit autour de 3 fois. Vu comme ça, on se croirait en 2000.

La comparaison a ses limites, en 2000 beaucoup d’entreprises vendaient sans gagner beaucoup d’argent. Aujourd’hui, les grandes valeurs technologiques sont beaucoup plus rentables. Le record d’ensemble tient aussi à une poignée de mégacaps, pas à toute la cote.

Source : Global Markets

SanDisk, la géante coincée dans l’indice des petites

SanDisk reste dans le MSCI World Small Cap, mais le classement a pris du retard sur le marché. Le titre a gagné plus de 4000% en un an, porté par la demande en mémoire pour les data centers. Sa capitalisation ajustée du flottant atteint 236 MdsUSD dans la fiche MSCI, loin de la médiane de l’indice, à 1,6 MdUSD.

La pondération montre l’écart. SanDisk pèse 2,20%, contre 0,26% pour TechnipFMC. Le titre représente 51% du poids cumulé des 10 premières lignes. MSCI ne reclasse pas ses valeurs en continu. En attendant la prochaine revue, un ETF small caps peut loger une valeur qui n’en a plus vraiment le profil.

Source : Zonebourse

Les gérants actifs américains décrochent encore face au S&P 500

Les gérants actifs américains sont à la traîne. Selon Bloomberg Intelligence, seuls 25% des fonds large cap battent le S&P 500 depuis le début de 2026, au 22 mai, contre 28% en 2025 et 34% en 2024. C’est la 4eme année consécutive de baisse.

Notre heatmap donne une partie de l’explication. Sur 3 ans, les semi-conducteurs gagnent plus de 500%, les logiciels près de 160%, et le matériel informatique progresse fortement. Un gérant peu exposé à ces poches de performance part avec un handicap.

La gestion active garde son intérêt. Mais le S&P 500 est devenu difficile à battre sans lui ressembler.

Source : Bloomberg Intelligence