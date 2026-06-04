Les valorisations dépassent le pic de la bulle Internet
Le S&P 500 se paie environ 3,7 fois le chiffre d’affaires de ses entreprises, un record et près de 60% au-dessus du pic de la bulle Internet, selon Bloomberg Opinion. Le MSCI World suit autour de 3 fois. Vu comme ça, on se croirait en 2000.
La comparaison a ses limites, en 2000 beaucoup d’entreprises vendaient sans gagner beaucoup d’argent. Aujourd’hui, les grandes valeurs technologiques sont beaucoup plus rentables. Le record d’ensemble tient aussi à une poignée de mégacaps, pas à toute la cote.
Source : Global Markets
SanDisk, la géante coincée dans l’indice des petites
SanDisk reste dans le MSCI World Small Cap, mais le classement a pris du retard sur le marché. Le titre a gagné plus de 4000% en un an, porté par la demande en mémoire pour les data centers. Sa capitalisation ajustée du flottant atteint 236 MdsUSD dans la fiche MSCI, loin de la médiane de l’indice, à 1,6 MdUSD.
La pondération montre l’écart. SanDisk pèse 2,20%, contre 0,26% pour TechnipFMC. Le titre représente 51% du poids cumulé des 10 premières lignes. MSCI ne reclasse pas ses valeurs en continu. En attendant la prochaine revue, un ETF small caps peut loger une valeur qui n’en a plus vraiment le profil.
Source : Zonebourse
Les gérants actifs américains décrochent encore face au S&P 500
Les gérants actifs américains sont à la traîne. Selon Bloomberg Intelligence, seuls 25% des fonds large cap battent le S&P 500 depuis le début de 2026, au 22 mai, contre 28% en 2025 et 34% en 2024. C’est la 4eme année consécutive de baisse.
Notre heatmap donne une partie de l’explication. Sur 3 ans, les semi-conducteurs gagnent plus de 500%, les logiciels près de 160%, et le matériel informatique progresse fortement. Un gérant peu exposé à ces poches de performance part avec un handicap.
La gestion active garde son intérêt. Mais le S&P 500 est devenu difficile à battre sans lui ressembler.
Source : Bloomberg Intelligence