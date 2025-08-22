Difficile de lire l'économie américaine tant les indicateurs se contredisent. Cette semaine en apporte une nouvelle illustration : le PMI manufacturier atteint son plus haut niveau depuis 2022, tandis que les inscriptions continues au chômage sont à leur plus haut depuis 2021. L'économie allemande, en revanche, semble plus lisible : le rebond du premier trimestre n'était qu'un sursaut passager.

L’économie allemande toujours engluée

Le PIB allemand du deuxième trimestre s’est contractée plus que prévue. La deuxième estimation, publiée ce matin, montre une baisse de 0.3% contre seulement 0.1% en première lecture.

Croissance trimestrielle du PIB allemand. Source : Trading economics

Après deux années de stagnation, la croissance avait rebondi au premier trimestre. Mais c’est essentiellement le résultat d’un phénomène dit de front-loading : les entreprises ont exporté un maximum de biens vers les Etats-Unis avant l’entrée en vigueur des droits de douane.

Si la relance budgétaire voulue par le nouveau gouvernement avait suscité des espoirs, il faudra encore du temps avant que cela ne se traduise dans les chiffres de PIB. En attendant, les droits de douane pèsent sur l’économie allemande. Selon la Bundesbank, le PIB pourrait encore se contracter au troisième trimestre.

Un PMI manufacturier qui accélère…

Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier est ressorti à son plus haut niveau depuis 2022.

Une statistique qui va plaire à la Maison Blanche, puisque réindustrialiser l’Amérique est un des objectifs de la politique économique.

Source : Bloomberg

Rappelons toutefois que les PMI ne sont que des enquêtes et qu’il peut y avoir un décalage par rapport aux données dites dures.

On soulignera également que le PMI manufacturier a été en dessous du niveau de 50 pendant la majorité des trois dernières années. Et cela n’a pas empêché une croissance soutenue ; l’économie américaine étant essentiellement une économie de services.

…et des inscriptions au chômage qui remontent

Si la remontée du PMI manufacturier peut laisser croire à une accélération du momentum de croissance, d’autres signaux pointent plutôt vers un ralentissement.

C’est le cas notamment du marché de l’emploi. Au début du mois, la révision à la baisse des créations de postes avait jeté un doute. D’autres indicateurs évoluent aussi dans la mauvaise direction. Ainsi, les inscriptions continues au chômage atteignent presque deux millions, leur niveau le plus élevé depuis 2021.

Source : Bloomberg