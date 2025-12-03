Les financements dilutifs continuent à faire des dégâts en bourse. Mais comme le dispositif reste légal, ils continuent à se développer. Il faut donc de temps en temps rappeler les ravages qu'ils occasionnent aux petits porteurs. Voilà 3 illustrations très actuelles. La 3e ne va pas vous surprendre.

Un lecteur a attiré notre attention la semaine dernière sur les conditions du refinancement de Poxel, biotech cotée à Paris depuis une dizaine d'années actuellement en redressement judiciaire. Le communiqué présentant les caractéristiques de l'opération est sans équivoque : c'est soit le plan proposé, soit la liquidation. Et pour que le plan proposé soit mis en œuvre, il faut l'aval des actionnaires le 11 décembre prochain en assemblée générale, ce qui explique le dispositif de communication qui a été mis en place, en particulier un webinaire dédié.

Pour être parfaitement explicite, il s'agit d'une opération de survie. Poxel évite la liquidation judiciaire grâce à ses créanciers existants (IPF et IRIS) qui prennent le contrôle financier de la société. Le montage est extrêmement dilutif pour les actionnaires actuels et les conditions de la nouvelle dette sont très onéreuses.

Une double dilution massive

Le plan repose sur un nettoyage du bilan et un apport de cash, structuré en trois étages simultanés, soumis à l'approbation de l'AG :

Augmentation de Capital avec maintien du DPS : ouverte à tous, garantie par IPF. C'est l'appel au marché pour du "cash frais".

Augmentation de Capital Réservée (IPF) : IPF convertit une partie de sa dette existante en actions pour atteindre 29,9% du capital post-opérations (juste sous le seuil d'OPA).

Financement IRIS (Equity Line) : un robinet de financement via des obligations convertibles/BSA pour assurer le fonds de roulement au fil de l'eau.

La société prévoit un transfert sur Euronext Growth pour réduire ses coûts et contraintes réglementaires.

Levée de fonds et dette à prix faramineux

Les conditions financières révèlent la détresse de l'entreprise. Il n'y a pas de grande surprise sur la décote proposée pour la levée de fonds, ni pour la transformation de la dette IPF en actions. En revanche, les conditions du nouveau prêt IPF sont hors du commun :

Taux d'intérêt capitalisé : 35%,

Commission d'engagement : 10%,

Commission de sortie : 13,7%.

Si le bilan est assaini au forceps d'un côté, il ne va pas tarder à être alourdi de l'autre avec cette nouvelle dette à taux usuraire. Avec une structure de coûts rationalisée, Poxel a acheté environ 12 mois de survie. L'argent sert juste à payer les lumières allumées pour signer un contrat en Asie. A défaut, le niveau des intérêts rendra la situation intenable.

Pour se prémunir d'une nouvelle sortie de route, IPF fait placer la propriété intellectuelle dans une fiducie qui (lui) permettra de limiter les dégâts. Et en cas de succès, le créancier bénéficie de sûretés sur une partie des revenus futurs, jusqu'à un certain plafond. Son risque est ainsi bien mieux géré que celui d'un actionnaire lambda. Mais c'est le jeu : à situation désespérée, conditions désespérantes.

De vieilles connaissances

Le cas de Poxel n'est pas isolé sur la cote. La liste des entreprises zombies qui ne survivent que grâce à des lignes de financements dilutives ne cesse de s'allonger. A croire que le régulateur cherche à en faire un compartiment autonome.

Haffner Energy a annoncé ce matin le tirage d’une seconde tranche de 60 OCEANE sur sa toute nouvelle ligne accordée par le champion de la spécialité, Alpha Blue Ocean. Haffner, qui n'a pas soufflé sa 3e bougie en bourse, n'a perdu que 94% de sa valeur depuis le début de l'année, à mesure que les actions issues du financement sont créées et vendues. L'action a quand même progressé 2 fois au cours des 23 dernières séances.

Europlasma, pour sa part, a tiré 200 OCA sur la ligne octroyée par son vieux compère Alpha Blue Ocean. Ça permet à la société de continuer à vivre tranquillement sur sa liquidité, sur le dos du marché. On ne sait pas encore si 2025 sera un meilleur cru que les deux années précédentes pour les actionnaires. Avec une baisse de -99,45% à l'heure actuelle, on reste entre les -99,24% de 2023 et les -99,86% de 2024.

Moralité : les actionnaires individuels doivent rester à l'écart des sociétés qui ont sombré dans les financements dilutifs, sauf éventuellement pour faire du trading pur. Et encore...