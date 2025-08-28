Nbelievable

Nvidia a publié hier soir ses résultats. Des résultats encore stratosphériques. Mais le titre a perdu 3.5% dans les échanges post-clôture.

Il en fallait plus pour impressionner les investisseurs. D’autant que les revenus de l’activité data centers sont légèrement en-dessous des attentes, à 41,1 milliards de dollars contre une estimation moyenne à 41,3 milliards.

Si on prend un peu de recul, le parcours de Nvidia reste malgré tout impressionnant. Le cours du titre a été multiplié par 11 en 3 ans, porté par une progression tout aussi spectaculaire du chiffre d’affaires et des bénéfices.

Source : Bloomberg

Le meilleur résumé de la publication de Nvidia est celui fait par l’éditorialiste de Bloomberg John Authers. D’excellents résultats : "La croissance des BPA continue d’être phénoménale". Mais une croissance qui ne peut que décélérer : "Ils ne peuvent pas poursuivre à ce rythme indéfiniment ; Nvidia devra chercher des clients ailleurs dans le système solaire".

La France à la traine

Le graphique qui résume les conséquences pour les actions de la crise politique en France. Depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel Macron en juin 2024, les actions françaises sous-performent nettement le reste de l’Europe.

Source : Bloomberg

Les taux britanniques dans le décor

C’est une tendance que l’on observe un peu partout depuis plusieurs années : la remontée des taux longs. C’était d’abord la conséquence du retour de l’inflation et de la hausse des taux par les banques centrales pour y faire face.

Mais c’est aussi la traduction des inquiétudes autour des déficits budgétaires. En France, aux Etats-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, les investisseurs s’interrogent sur la capacité des états à honorer leurs engagements à long terme.

Des doutes qui se traduisent par une prime de risque plus élevée (ici on parle de prime de terme) et donc des taux d’intérêt plus élevés. Au Royaume-Uni, le 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1998.

Sources : Financial Times, LSEG