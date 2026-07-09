Donald Trump multiplie les transactions boursières, Copenhague conserve son titre de ville la plus agréable à vivre et tout l'or connu dans le monde tiendrait dans une sphère d'une trentaine de mètres.

Publié le 09/07/2026 à 15:41 - Modifié le 09/07/2026 à 16:16

Trump : le président trader ?

Donald Trump a déclaré plus de 22 000 transactions boursières l’année dernière, selon une analyse du Financial Times. Ce qui représente 90 transactions par jour de marché. Un chiffre choquant quand on le compare à Joe Biden qui en avait déclaré 13 sur l’ensemble de son mandat, et Trump lui-même qui en avait réalisé 517 lors de son premier passage à la Maison-Blanche.

Les achats d’actions déclarés par Trump représentent 1,4 MdUSD, répartis sur plusieurs comptes. Le FT précise que certains portefeuilles suivent de grands indices, mais que d’autres contiennent aussi des positions plus ciblées.

Le sujet est sensible parce que les décisions politiques du président font bouger les marchés, notamment sur les droits de douane, la défense et la tech. La Trump Organization assure que ces comptes sont gérés par des tiers indépendants, mais cela n’efface pas tous les doutes sur les conflits d’intérêts.

Le retour de Trump à la Maison-Blanche s’accompagne d’une hausse spectaculaire de sa fortune personnelle. Selon plusieurs enquêtes réalisées par des médias américains, il a déclaré au moins 2,2 MdsUSD de revenus en 2025. La frontière entre pouvoir politique, fortune personnelle et marchés financiers devient de plus en plus floue.





Source : Financial Times

Où vivre en 2026 ?

Si vous voulez habiter dans la ville la plus agréable du monde, déménagez à Copenhague. La capitale danoise devance Vienne, Melbourne, Sydney et Zurich dans le top 10 du classement mondial de The Economist.

Ce classement des villes les plus agréables à vivre sert notamment aux départements RH pour calculer les primes accordées aux salariés envoyés à l’étranger. La qualité de vie influence le coût d’expatriation, l’attractivité des sièges régionaux et la capacité des entreprises à attirer des talents.

Mais cette attractivité a un prix. Les villes les mieux classées sont souvent les plus chères, avec des loyers élevés, peu de disponibilité de logement et des salaires plus hauts.

Malgré ce que nous font croire les influenceurs avec les centres commerciaux climatisés et la faible fiscalité, Dubaï n’est pas la ville de rêve. Le pays recule de quatre places et tombe au 79e rang. Cette année, le Moyen-Orient est même la région qui recule le plus. Peu étonnant après la guerre avec l’Iran et les frappes de drones.

En bas du classement, Damas garde la dernière place, le président Emmanuel Macron l’a d'ailleurs constaté de ses yeux, avec un score de 31/100, devant Tripoli, Dacca, Karachi et Alger.





Source : The Economist

La petite boule qui vaut 46 000 milliards

Tout l’or déjà extrait dans le monde représente environ 216 000 tonnes. En ajoutant l’or identifié sous terre, sous forme de réserves et de ressources, le total atteint environ 348 000 tonnes.

Si on fondait tout cet or en une seule masse, on obtiendrait une sphère d’une trentaine de mètres de diamètre, à peine plus haute que la pyramide du Louvre. Visuellement, ça paraît presque ridicule. L'ensemble de l’offre mondiale d’or tient dans une boule qui fait la taille d’un bâtiment parisien.

Et pourtant, rien que l’or déjà extrait vaut environ 29 000 MdsUSD, selon Visual Capitalist. En ajoutant l’or encore sous terre, la valeur théorique dépasse 46 000 MdsUSD.

C’est cette disproportion qui explique l’attrait du métal jaune. L’or paraît minuscule mais sa valeur est immense. Son offre est limitée, sa production annuelle avance lentement, et il ne peut pas être imprimé contrairement à la monnaie.



