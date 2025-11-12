Pas de ralentissement en vue

Aux Etats-Unis, le nombre de mentions de "ralentissement économique" est à son plus bas niveau depuis 2007. C’est ce qui ressort de l’analyse des conférences téléphoniques de la dernière saison des résultats.

Source : Bloomberg

Une statistique assez surprenante puisque, dans le même temps, il y a des inquiétudes sur un ralentissement du marché du travail. La semaine dernière, l’enquête Challenger a montré que les annonces de licenciements avaient dépassé 1 million pour la première fois depuis 2009.

Mais pour l’heure, il y a de la confiance. Les indices actions sont proches de leurs records, le thème IA continue de porter la croissance, et les révisions de bénéfices sont toujours orientées à la hausse.

Les marchés américains résumés en un graphique

Je ne vous apprends rien : Wall Street est dominée par une poignée de méga caps qui font la performance des indices. Quelques valeurs que l’on appelait fut un temps les GAFAM et désormais les 7 Magnifiques (avec Nvidia et Tesla).

Sur les six dernières années, la surperformance de ces valeurs a été impressionnante. L’indice qui regroupe les 7 Magnifiques a été multipliée par 13, contre seulement 3.5 pour celui qui regroupe les 493 autres valeurs du S&P 500.

Source : Apollo Global Management

Des entreprises plus surs que des gouvernements

C’est un phénomène que l’on observe depuis quelques mois : des entreprises qui empruntent moins cher que leurs gouvernements. On peut notamment citer Airbus, L’Oréal ou LVMH en France ou encore Microsoft aux Etats-Unis.

Source : Bloomberg

C’est le marqueur d’une époque : celle de dettes publiques qui ont explosé et de déficit plus vraiment sous contrôle. Dans ce contexte, les investisseurs considèrent que de grandes entreprises, qui ont des bilans extrêmement solides (beaucoup de cash, pas de dette) sont plus surs que leurs gouvernements. D’où un écart de taux en leur faveur.