Quinze ans de surperformance américaine, c'est assez long pour transformer un pari en certitude. Acheter américain a tellement payé que le reste du monde développé a presque disparu du radar. Mais pendant ce temps, les fragilités se logeaient ailleurs, dans les flux Bitcoin, dans un marché coréen gorgé de crédit.

Quand Wall Street bat un monde moins concentré

Quinze ans que le S&P 500 bat les actions développées hors Etats-Unis. Record historique. Et ce serait trop simple de tout mettre sur le compte de la tech. En 1976, il n’y avait ni Nvidia ni hyperscalers dans l’indice.

Ce qui interpelle aujourd’hui, c’est l’écart entre deux profils de marché. Le S&P 500 concentre 39% de son poids dans 10 valeurs, très marquées par la tech et les plateformes. En face, le MSCI World ex-USA a un top 10 à 12%, avec en tête ASML, HSBC ou Roche.

La surperformance américaine s'est donc construite face à un bloc bien plus dispersé, éclaté entre pays et secteurs. Depuis 15 ans, parier sur quelques géants américains a davantage payé que de répartir ses billes sur le reste du monde développé.

Source: Charlie Bilello

Le Bitcoin décroche, ses ETF aussi

Le Bitcoin a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son pic d'octobre. Pendant la hausse, les ETF spot américains avaient ouvert la porte aux investisseurs traditionnels. La baisse révèle leur autre face. Quand les rachats s'accumulent, le gérant doit vendre du Bitcoin pour rendre le cash, et chaque sortie creuse un peu plus le cours. Plus de 500 MUSD sont partis en une séance.

Le décor n’arrange rien. La guerre au Moyen-Orient pousse l’énergie, l’inflation accélère, et les espoirs de baisse de taux de la Fed s’effacent pour 2026. Les marchés vont même jusqu’à intégrer un risque de hausse d’ici la fin de l’année. Dans ce contexte, l’argent quitte les actifs les plus risqués, et le Bitcoin part avec.

Source: ZeroHedge, Global markets investor

Corée : quand la baisse force à vendre

En Corée du Sud, la correction du Kospi a pris une autre tournure. Des particuliers avaient acheté des actions à crédit pendant la hausse. Quand l'indice a lâché 8% lundi, les courtiers ont réclamé du cash. Faute de marge suffisante, certaines positions ont été vendues automatiquement.

Le mouvement a pris de l’ampleur en quelques séances : environ 300 MdsKRW (environ 196 MUSD) de ventes forcées, un record selon la Korea Financial Investment Association.

Le décor explique la violence du choc. Samsung et SK Hynix pèsent environ la moitié du Kospi et près de 75% des gains 2026, selon Bloomberg. Quand deux titres portent autant le marché, les ventes forcées se concentrent vite sur les mêmes lignes.

Source : Korea Financial Investment Association