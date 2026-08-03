Le CA de ST Dupont grevé par un effet de change en 2025-2026

ST Dupont affiche un chiffre d'affaires de 55,8 MEUR sur l'exercice 2025-2026, en baisse de 1,8% en données publiées, mais avec une croissance organique positive de 0,6%, le recul publié tenant à un effet de change de -2,4%. Sur le seul 2e semestre 2025-2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,7% à 30,8 MEUR, par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur l'exercice, la maison de luxe a vu sa distribution contrôlée reculer de 10,9% en données publiées, une baisse concentrée en France (-23,6%) en raison d'un effet de base lié à l'accord B2B de l'exercice précédent, alors que ses ventes aux agents et distributeurs ont augmenté de 7,5%, tirées en particulier par la Chine (+36%) et le Moyen-Orient (+11,9%).



Les briquets (66% du total) ont enregistré une croissance de 7,6%, alors que les accessoires pour cigares ont chuté de 32,9% et que les instruments d'écriture ont reculé de 11,6%. La maroquinerie a baissé de 22,6%, tandis que les accessoires ont reculé de 15,5%. La dynamique s'est toutefois montrée positive pour les ceintures (+12,4%) et le prêt-à-porter (+1,5%).