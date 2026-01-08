Le CA trimestriel de Sodexo pénalisé par des effets de changes
Sodexo affiche un chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de son exercice 2026 en baisse de 2,2% à 6,26 milliards d'euros, reflétant un effet de change négatif de -4%, surtout dû à la dépréciation du dollar par rapport à l'euro.
Cet effet de changes a plus que contrebalancé une croissance interne de +1,8%, une croissance tirée par les régions Europe (+2,4%) et "reste du monde" (+10,2%) qui ont plus que compensé une baisse observée en Amérique du Nord (-1,5%).
Sodexo précise que l'Amérique du Nord a été impactée principalement par des pertes de contrats passées en Education et en Entreprises & Administrations, ainsi que par une base de comparaison élevée pour Sodexo Live!.
Le groupe de restauration collective et de facility management laisse ses perspectives pour l'exercice 2026 inchangées, à savoir une croissance interne du CA entre +1,5% et +2,5%, et une marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de 2025.
"Pour saisir pleinement les opportunités qui s'offrent à nous, nous allons renforcer notre orientation client pour accélérer la croissance, investir dans nos équipes et améliorer notre efficacité opérationnelle", indique son directeur général Thierry Delaporte.
"Je partagerai mes premières analyses sur l'activité lors des résultats semestriels, avant de présenter une évaluation complète et un plan avant la pause estivale. D'ici là, nous restons concentrés sur nos priorités", poursuit le dirigeant.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
