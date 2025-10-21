Finalement, les chaos politique ne provoque pas toujours des cataclysmes boursiers. Le CAC 40 vient titiller son record du mois de mai 2024. L'indice parisien accroche les 8 250 points à la mi-séance du 21 octobre 2025, c’est-à-dire au-dessus de sa meilleure marque historique de clôture, 8 239,99 points, datant du 15 mai 2024. Le record de séance date aussi du 15 mai 2024 et se situe à 8 259,19 points.

Pour être parfaitement exact, on notera que l'indice phare de la place parisienne est déjà au zénith, puisque le CAC 40 Dividendes Réinvestis bat déjà des records depuis plusieurs jours. Il a touché un pic à 26 589,29 points ce jour.

Le CAC 40 et le CAC 40 dividendes réinvestis sur 5 ans