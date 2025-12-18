L'indice parisien a démarré la journée sur un léger gain de 0,03% à 8 088 points.
Le CAC 40 démarre la journée stable
Publié le 18/12/2025 à 09:06
© Zonebourse.com - 2025
|Temps réel Euronext Paris 11:56:30 18/12/2025
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|8 109,91 PTS
|+0,30 %
|+0,30 %
|+9,88 %
CAC 40 : La Bourse de Paris progresse timidement avant la décision de politique monétaire de la BCE
|
Les plus fortes hausses du CAC 40
|+2,02 %
|+1,50 %
|+1,17 %
|+1,11 %
|+0,94 %
|
Les plus fortes baisses du CAC 40
|-0,30 %
|-0,54 %
|-1,17 %
|-1,26 %
|-1,34 %
