Le CAC 40 et l'Europe temporisent avant des échéances importantes

La Bourse de Paris navigue autour de son point d'équilibre et s'affiche en très légère hausse de 0,14%, à 8 142,29 points. Les autres places européennes déroulent la même tendance, à l'image du DAX 40 à Francfort qui ne cède que 0,05%, à 24 920,42 points. Le FTSE 100 à Londres fait exception et se distingue avec un gain de 0,46%, à 10 195,35 points.

Les investisseurs limitent les prises de risque et temporisent avant des échéances d'importance au cours des prochains jours. Ils attendent principalement la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire qui sera connue demain soir, ainsi que de nombreuses statistiques macro-économiques. Il y aura notamment vendredi les PIB préliminaires du quatrième trimestre pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro.



En outre, les publications de résultats d'entreprises vont s'intensifier avec plusieurs géants de la cote américaine. Entre aujourd'hui et vendredi, les marchés seront rythmés par les résultats de poids lourds tels que Texas Instruments, Boeing, Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Chevron ou encore Exxon.



En France, LVMH ouvrira le bal pour les entreprises du CAC 40 ce soir après la clôture des marchés européens.



Face à ces rendez-vous d'importance, l'actualité diplomatique est reléguée au second plan. Pourtant, Donald Trump s'est offert une nouvelle sortie. Après avoir menacé le Canada d'une hausse des droits de douane de 100%, en cas d'accord commercial avec la Chine, c'est au tour de la Corée du Sud de s'attirer les foudres du président américain.



Sur son réseau social, il a estimé que le corps législatif de la Corée du Sud mettait beaucoup trop de temps a approuvé l'accord commercial entre les deux pays trouvé le 30 juillet 2025. Par conséquent, il a indiqué relever de 15 à 25% les droits de douane sur l'automobile, le bois, les produits pharmaceutiques et tous les autres tarifs réciproques. En dépit de ces nouvelles menaces, le principal indice boursier de Corée du Sud, le Korea Kospi Composite a signé un gain de 2,73% en clôture ce matin.



Toujours en ce qui concerne le commerce international, un accord " historique " a été trouvé entre l'Inde et l'Union européenne, ce qui permettra notamment au pays du Vieux-Continent de disposer d'un accès à un marché important.



Parmi les rares indicateurs macro-économiques, les investisseurs se sont pour l'instant contentés de l'indice de confiance des consommateurs de janvier pour la France. Il est resté stable, comme prévu, à 90 points. Cet après-midi, aux Etats-Unis, il y aura l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board à 16h, et plus tôt, un indicateur sur l'immobilier (15h).



Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,07%) face au billet vert et se négocie contre 1,1886 dollar.