Les marchés européens évoluent en ordre dispersé ce mardi, tout en inscrivant de nouveaux sommets historiques, portés par le recul des cours du pétrole observé la veille. Si le CAC 40 cède du terrain (-0,06%), à 8 608 points, l'indice phare de la place parisienne a atteint un nouveau record absolu en séance à 8 669,69 points. Il efface ainsi son précédent sommet, établi la veille, qui avait déjà permis de dépasser le record datant de la fin février, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Le DAX s'adjuge 0,61% après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 26 244,19 points. A l'échelle européenne, le Stoxx 600 avance de 0,46% après avoir touché un record de 656,85 points, dépassant le précédent pic de 656,67 points enregistré le 31 juillet.



Du côté des entreprises, les réactions sont contrastées. Bayer s'adjuge plus de 4% après avoir annoncé une hausse surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.



bp (+1,59%) publie, de son côté, un bénéfice en forte progression au deuxième trimestre et annonce la mise en vente de son activité de biogaz aux Etats-Unis.



A l'inverse, Zalando décroche de 16%. Le distributeur en ligne a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour l'année, anticipant désormais une progression située dans le bas de la fourchette précédemment annoncée, en raison d'une demande plus faible que prévu pour les sneakers.



Le secteur aérien est également sous pression. Lufthansa abandonne 10% après avoir présenté des perspectives prudentes pour 2026. La compagnie allemande vise désormais un bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, après un recul de plus de moitié de cet indicateur au deuxième trimestre, pénalisé par la hausse des coûts du carburant.



Enfin, Fresenius Medical Care cède 8,49%, les investisseurs s'inquiétant de la faiblesse persistante des volumes de traitements de dialyse aux Etats-Unis.



Sur le front géopolitique, les marchés gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient. Un cargo a été touché par un "projectile inconnu" dans le détroit d'Ormuz.



Dans le même temps, Donald Trump a indiqué que des discussions étaient en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, un élément susceptible d'alimenter l'espoir d'une détente des tensions régionales.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,03% à 1,1509 dollar.