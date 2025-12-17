Le CAC 40 démarre la séance du 17 décembre 2025 en hausse de 0,15% à 8 119 points.
Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,15% à 8 119 points
Publié le 17/12/2025 à 09:02
|09:34
|Les actions chinoises et hongkongaises rebondissent après deux jours de baisse, les actions liées à l'IA en tête des gains
|RE
|09:34
|L'armée ukrainienne frappe une raffinerie de pétrole russe dans la région de Krasnodar
|RE
|09:33
|La Commission européenne propose d'étendre la taxe carbone aux produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium
|RE
|09:31
|Bourse Zurich: le SMI démarre au rouge
|AW
|09:31
|United Malacca enregistre une production de noix de palme de 2 798 tonnes en novembre
|RE
|09:31
|Prix physiques du caoutchouc en Asie - 17 décembre
|RE
|09:27
|Le fonds immobilier Akara Diversity PK clôt sa 16e augmentation de capital
|AW
|09:25
|La récolte de colza en Ukraine pourrait dépasser les 3 millions de tonnes en 2026, selon le syndicat des agriculteurs
|RE
|09:25
|Les prix du platine et du palladium en Chine remontent grâce à un regain d'intérêt des acheteurs
|RE
|09:29
|Les opérateurs du réseau électrique norvégien sont invités à renforcer leur préparation aux actes de sabotage
|RE
|09:24
|Bouygues Construction réhabilite l'immeuble du 1-3 place Valhubert pour Crédit Agricole
|RE
|09:25
|L'inflation sud-africaine ralentit légèrement en novembre
|RE
|09:40
|L'Europe ouvre en légère hausse avant les réunions des banques centrales
|RE
|09:23
|Les actions européennes progressent grâce aux banques et aux valeurs liées aux ressources naturelles
|RE
|09:18
|Ouverture de la Bourse de Francfort : le Dax progresse légèrement - la consolidation se poursuit
|DP
