Le CAC 40 préserve son cap au-delà des 8 500 points

Les Bourses européennes se dispersent à mi-séance, avant l'avalanche des résultats semestriels attendue la semaine prochaine en Europe et aux Etats-Unis. Le CAC 40 est bien parti pour rester au-dessus de la barre des 8 500 points et enchaîner une troisième de suite dans le vert. L'indice phare parisien gagne 0,23% à 8 527,90 points. Londres et Francfort avancent respectivement de 0,05% et 0,29%. En revanche, l'Euro Stoxx 50 et Amsterdam cèdent respectivement 0,05% et 0,12%.

Au chapitre géopolitique, les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran sont en pause. Elles ne reprendront qu'après les funérailles d'Ali Khamenei tué fin février, qui s'achèvent jeudi à Téhéran. Américains et Iraniens ont réussi à s'entendre mi-juin sur une trêve de 60 jours en Suisse et au Qatar. Or, elle montre des signes de fragilité en raison des tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz et de l'instabilité militaire au Liban.



Dans ce contexte, les cours du pétrole fluctuent vers 12h. Le Brent progresse de 0,15% à 71,67 dollars alors que le WTI recule de 0,33% à 68,52 USD.



Par ailleurs, les investisseurs prendront connaissance ce mercredi, des "minutes" de réunion de la Fed, la première sous la présidence de Kevin Warsh. Ce document devrait comporter des indications supplémentaires sur l'analyse de la banque centrale concernant le ralentissement du marché du travail, et la marge de manoeuvre qu'elle s'accorde encore pour ajuster ses taux directeurs.



Le sommet de l'OTAN, qui se tiendra demain et mercredi à Ankara (Turquie), pourrait par ailleurs impacter les actions du secteur de la défense qui avaient moins le vent en poupe récemment du fait de l'apaisement des tensions militaires dans le Golfe. Ce 36e sommet doit permettre de "faire le point sur les progrès accomplis depuis le sommet tenu à La Haye en 2025 et de fixer le cap à suivre pour que l'Otan continue d'atteindre ses grands objectifs".



Thales s'offre Exail pour 3,9 milliards d'euros



Dans l'actualité des sociétés, Thales a signé un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de 35,51% du capital d'Exail Technologies, puis le lancement d'une offre publique d'achat obligatoire, au prix de 134,00 EUR par action pour chacune des deux étapes de l'offre, valorisant l'entreprise à 3,9 MdsEUR. Avec cette acquisition, le géant français de la défense vise à renforcer sa position sur le marché de la lutte sous-marine et à étendre ses capacités dans les systèmes de navigation inertielle grâce à l'expertise complémentaire d'Exail. Suite à cette annonce, le titre Thales progresse de 1,76% et celui d'Exail de 2,45%



En outre, la banque Crédit Agricole SA (+0,17%) a notifié aux autorités italiennes qu'elle a franchi le seuil de 25% et détient actuellement 29,3% du capital de Banco BPM, grâce à une participation supplémentaire constituée par des achats d'actions sur le marché et par un instrument dérivé.



Casino (-0,09%) a reçu deux propositions fermes de restructuration financière, émanant de ses créanciers Term Loan B (TLB) et de son actionnaire de référence France Retail Holdings (FRH). Le distributeur précise que les deux scénarios se traduiraient par une forte dilution des actionnaires actuels. Le groupe prévoit d'arrêter, au cours du mois de juillet, les modalités de son plan de sauvegarde modifié, tout en ayant obtenu un accord de principe de ses partenaires bancaires sur un nouveau dispositif de financement destiné à accompagner sa restructuration.



Easyjet bondit de près de 11%. La compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni annonce que son conseil d'administration et le fonds Castlelake sont parvenus à un accord de principe sur les principaux termes financiers d'une offre publique d'achat recommandée à 6,90 livres sterling par action en numéraire, assortie d'une alternative partielle en actions non cotées. Après examen avec ses conseillers, le conseil d'administration indique qu'il serait disposé à recommander cette offre aux actionnaires si Castlelake annonce une offre ferme, conformément au Code britannique des acquisitions, et si l'ensemble des autres modalités est arrêté. Le délai fixé à Castlelake pour annoncer une offre ferme ou y renoncer a été prolongé jusqu'au 3 août 2026 à 17h.



Continental (-1,45%) cède du terrain à Francfort après l'annonce, attendue, de la cession de ContiTech. Vendredi, l'action avait progressé de 1,55%, à la suite de rumeurs sur cette vente, et avait enchaîné une quatrième hausse consécutive, portant le gain sur la période à 7,32%.

Le groupe allemand a donc cédé ContiTech à une filiale de Lone Star Funds pour un montant de 4 milliards d'euros. La transaction comprend également des compléments de prix liés à la performance pouvant atteindre 250 millions d'euros au cours des années suivantes. La vente de ses activités industrielles constitue la dernière étape du recentrage de Continental. Une fois l'opération finalisée, la société cotée au DAX deviendra, pour la première fois de son histoire, un fabricant de pneus pur.



Zone euro : les prix à la production ralentissent en mai



Côté statistiques, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -3,1 en juillet, contre -14,5 attendu, après -13,4 en juin.



De plus, en mai, les prix à la production industrielle ont progressé de 0,2 % par rapport à avril, tant dans la zone euro que dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les premières estimations publiées par Eurostat. Cette hausse marque un net ralentissement après les augmentations enregistrées en avril, qui s'élevaient à 0,7 % dans la zone euro et à 0,8 % dans l'UE. Sur un an, la progression reste toutefois soutenue. Par rapport à mai 2025, les prix à la production industrielle affichent une hausse de 5,9 % dans la zone euro et de 5,7 % dans l'Union européenne.



Le volume des ventes de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en mai 2026 par rapport au mois précédent selon les estimations d'Eurostat, après avoir diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril.



Vers 12h, l'euro perd 0,23% à 1,1412 USD.